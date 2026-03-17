Renunció el titular de Anses y el Gobierno suma una nueva baja

El hasta ahora titular de Anses, Fernando Bearzi , quedó afuera del organismo este martes. Según fuentes del Gobierno, Bearzi dejó su cargo en medio de un “acuerdo” con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , que quiere darle una impronta diferente al área.

Asimismo, la ministra ya definió quién quedará a cargo de esta parte del Estado: Guillermo Arancibia , un funcionario que -de acuerdo a lo que detallaron fuentes oficiales- ya formaba parte del área desde hace años pero que había sido removido por Bearzi cuando desembarcó junto a su equipo en Anses.

Fuente: La Nación