Ordenaron liberar a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano

Luciana Martínez , la exparticipante de Gran Hermano que había sido detenida después de una denuncia de un turista de los Estados Unidos que dijo haber sufrido un robo, fue excarcelada por orden de la Justicia .

Así lo informó a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La decisión fue tomada por el juez de la causa, Alfredo Godoy , al hacer lugar a un pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor de Martínez, Carlos Telleldín .

La medida también incluyó al manager de Martínez, Cristian Wagner, quien también había sido detenido en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia. En los próximos días , el juez Godoy definirá la situación procesal de los dos imputados .

Martínez y Wagner habían sido detenidos el sábado pasado por personal de la Policía de la Ciudad. La causa había comenzado con la denuncia de un turista de los Estados Unidos que estaba alojado en un hotel situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800.

La exparticipante de Gran Hermano, su manager y el denunciante se habían conocido en un boliche de Palermo y, pocos minutos antes de las 7, se dirigieron los tres al hotel donde estaba alojado el ciudadano estadounidense.

Una filmación de una cámara de seguridad dle hotel registró cuando, a las 6.52 del sábado, los tres suben a un ascensor para dirigirse a la habitación donde pasaba sus días el turista. Llevaban una bandeja con una botella de champagne y copas.

Fuente: La Nación