Un diluvio de media hora anegó calles, afectó viviendas y vehículos en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Un literal diluvio castigó a esta ciudad y alrededores durante poco más de media hora, período suficiente como para saturar pluviales, anegar calles en varios puntos de la ciudad y provocar daños importantes por ingreso de agua a algunas viviendas y automóviles, superados por verdaderas lagunas que se generaron.

En sectores del sur de la costa, más próximas al faro, y las zonas más bajas de cercanías del puerto se vieron, vivieron y -por sobre todo- sufrieron las situaciones más críticas.

Los chaparrones, anticipados por los pronósticos que incluso daban cuenta de un “alerta amarilla” debido a la certeza de inminentes tormentas en este extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires, comenzaron minutos después de las 15.

La cortina de agua pasó pronto a un ritmo muy intenso y sostenido que en muy pocos minutos cargó las calles de agua, que se acumuló de cordón a cordón. Algo más en aquellas zonas que se encuentran más bajas y reciben lo que llega desde los puntos más altos de la ciudad.

El fenómeno meteorológico avanzó en sentido sur-norte y castigó primero a la vecina ciudad de Miramar. Allí los desagües se vieron sobrepasados y el agua se acumuló en el frente de costa, en particular la zona céntrica.

Conocedores de experiencias anteriores, los propios vecinos movieron sus vehículos y los atravesaron para cerrar el tránsito y así evitar que el paso de automóviles genere olas que lleven agua al interior de locales y viviendas en ese punto de la ciudad.

En Mar del Plata se vivió algo parecido en el acceso sur, entre el balneario Waikiki y el faro, donde también se inundó el tramo y los vehículos debieron tomar una pausa para avanzar, ya que corrían riesgo de quedar con más de la mitad de la carrocería bajo el agua.

La situación más delicada por allí se vivía en la zona conocida como “La olla”, al este de la Avenida Edison y a unas 15 cuadras del puerto. Es un barrio que está por debajo del nivel general y recibe todo el agua que corre por allí. En esta oportunidad, con volúmenes significativos que en pocos minutos inundaron calles, viviendas y algún local comercial de las inmediaciones.

Otro tanto algo más al sur, en el recorrido de la Diagonal Gascón, que también quedó anegada y donde quedaron varados varios vehículos porque el agua llegó a ingresar a las cabinas y obstruyó el funcionamiento de los motores.

En otros puntos de la ciudad, incluso algo más próximos al centro, también se generaron verdaderos canales, con agua de vereda a vereda. Si bien la situación allí no fue grave ni hubo riesgo para viviendas, algunos vecinos, en particular algunos muy jóvenes, casi que disfrutaron del fenómeno con algunos kayaks con los que se movieron no por necesidad sino ya en sentido lúdico. Otros jugaron con tablas de surf y hasta barrenadores de telgopor.

El período de lluvia con mayor intensidad coincidió con el desarrollo del partido que, por competencia de máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino, disputaron Aldosivi y Argentinos Juniors. A pesar de los fuertes chaparrones no se detuvo el juego y tampoco se retiró el público, que siguió el partido desde las tribunas, convertidas en literales cascadas por el agua que caída desde los niveles superiores.

Autoridades de Defensa Civil del municipio confirmaron a LA NACION que tienen registro de situaciones de acumulación de agua en zona sur pero si registro de pedidos de evacuación ni ayuda social.

Este período de mal tiempo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, podría extenderse hasta última hora de la noche. No hay certezas si podrían dar nuevos chubascos como este, que en muy poco tiempo complicó la situación en varios barrios.

Sería, en caso que se dieran esas lluvias, las últimas de la semana. Todo indica que a partir de este miércoles se verá una mejora general del clima, con temperaturas en ascenso y justo en vísperas del inicio del fin de semana largo extra largo. Así hasta el sábado, cuando se espera que el frío empiece a hacerse notar.

Fuente: La Nación