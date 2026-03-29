Un chico de 13 años fue acusado de incendiar intencionalmente un colegio en Misiones

Un chico de 13 años fue acusado de incendiar de manera intencional la Escuela N°102 de la localidad de San Antonio, en la provincia de Misiones . Tras ser identificado, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado notificó del hecho a sus padres y el adolescente quedó a su disposición mientras se investiga la causa.

Según informaron fuentes del caso a Infobae , todo comenzó este sábado por la tarde, cuando el fuego arrasó con el edificio completo, inaugurado hace 48 años en el Paraje Central .

El inmueble, que funcionaba como punto de encuentro y aprendizaje para decenas de familias, quedó reducido a escombros tras el avance de las llamas, que consumieron las cuatro aulas , la dirección , los baños , así como el mobiliario , computadoras , pizarras digitales , cañones de proyección , equipos de audio y archivos históricos de la institución .

En horas de la tarde, los vecinos de la zona advirtieron humo y alertaron a la directora, quien de inmediato solicitó la intervención de la Policía de Misiones y de los Bomberos .

A su llegada, los equipos de emergencia constataron que el incendio se había extendido con rapidez, sin que quedara posibilidad de rescatar materiales o documentos del interior del establecimiento.

En ese momento, peritos de la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar y concluyeron que el incendio fue provocado intencionalmente .

Fuentes consultadas por este medio señalaron que las primeras diligencias y los testimonios recabados entre los habitantes permitieron identificar a un adolescente de 13 años , quien según los vecinos habría sido visto dentro del predio poco antes de que comenzaran las llamas.

Tras la recolección de pruebas y entrevistas, agentes de la Unidad Regional XII pusieron a disposición de la justicia al menor, que fue notificado de la causa en presencia de sus padres, bajo la instrucción del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado .

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia , que seguirá de cerca el proceso judicial.

Fuente: Infobae