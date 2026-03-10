Un bebé recién nacido se ahogó tomando el pecho y lo salvaron con ayuda del 911

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes por la mañana en barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba, cuando un bebé de apenas 29 días se broncoaspiró mientras era amamantado.

La madre, desesperada por la situación, llamó al 911 para pedir ayuda desde su vivienda ubicada en calle Miguel Machado al 1500. Ante la emergencia, una operadora del sistema de emergencias contenía a la mujer mientras le daba indicaciones precisas para asistir al pequeño hasta la llegada de los médicos.

En el audio difundido por la Policía de Córdoba se escucha cómo la guía paso a paso para realizar las maniobras. “Vos quedate sentada con el bebé boca abajo, agarrale la carita y le vas dando golpecitos fuertes en la espalda hasta que llore. Se quejó, es recontra buena señal esa”, le indicó la operadora.

Gracias a las instrucciones telefónicas, la madre logró desobstruir las vías respiratorias del bebé y estabilizarlo. Minutos después llegó personal policial al domicilio y constató que el pequeño ya se encontraba llorando. “El bebé está llorando ya. Había estado tomando el pecho y se había ahogado”, informó el agente que intervino en el procedimiento.

Luego, la madre y el niño fueron trasladados a la Nueva Maternidad, donde el bebé recibió atención médica. Tras ser evaluado por los profesionales, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud y recibió el alta horas después.







