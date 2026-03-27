Un bebé de un año se atragantó con una uña postiza y murió: su mamá denuncia que no la dejaron velar el cuerpo

La Justicia de San Martín investiga la muerte de Dante Valentín Bermudes Rumi , un bebé de un año que falleció el 21 de marzo en Los Polvorines , partido de Malvinas Argentinas, tras atragantarse aparentemente con una uña postiza de su mamá, que es manicura.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia, que establecieron que el nene murió por asfixia tras la obstrucción de las vías aéreas con dos elementos que quedaron alojados en la garganta . El informe forense también indicó que el cuerpo no presentaba otras lesiones.

El caso se tramita en la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín bajo la carátula de “averiguación causal de muerte” . Por el momento no hay imputados y la fiscalía busca reconstruir la secuencia completa de los hechos para determinar si se trató de un accidente doméstico.

De acuerdo con fuentes judiciales, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg , donde ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no sobrevivió.

En diálogo con TN , la madre del chico, Aylín, contó cómo fueron esos momentos. “Mi hijo falleció el 21 de marzo. Estábamos en mi casa y me di cuenta que no respiraba . Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pueda desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital”, relató.

Según su reconstrucción, todo ocurrió en pocos minutos. “Fui en auto al hospital, habré tardado unos 10 minutos en todo. Mi hijo llegó al hospital muerto ”, agregó.

Tras el fallecimiento del bebé, la situación derivó en un episodio de violencia dentro del hospital, según denunció la madre. “En un momento llegó el padre al hospital, atacó a mi pareja y me atacó a mí . Antes que me ataque a mí, cuando yo estaba reconociendo el cuerpo, le pegó a mi papá”, aseguró.

Y siguió: “Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos, me pegaron y tuvo que venir la policía . A ellos los metieron adentro del hospital y a nosotros nos llevaron en un patrullero”.

De acuerdo a su testimonio, después de ese episodio la mujer fue hasta la comisaría a hacer la denuncia para avanzar con los trámites de velatorio, pero el papá del nene se anticipó y reservó una cochería. Esto generó una fuerte tensión entre ambas familias.

“No me quisieron dar ningún dato. No me quisieron decir cuándo lo velaban ni tampoco dónde lo enterraban . El que pagó en la cochería para que yo no participara fue el papá. No quería que me dieran información”, afirmó.

El hombre, todo en base al testimonio de la mujer, pagó por el servicio y lo anotó solo a su nombre. Sin embargo, cuando tenían que comenzar a velarlo, no apareció. Todo esto quedó registrado en un video filmado por la propia denunciante.

“ El hombre dijo que iba a venir hoy a las 8, pero todavía no apareció. Si no viene mañana, una oficial lo va a ir a buscar de los pelos”, se escucha decir al encargado de la funeraria, mientras el cuerpo del bebé seguía en ese lugar a la espera del entierro.

La mamá también cuestionó el tiempo que pudo estar en el velatorio. “ Yo velé a mi hijo 45 minutos porque fue orden del padre . Él lo veló después y lo enterró”, dijo. En ese sentido, describió que recibió información cambiante sobre los horarios. “Me dijeron un horario de 10 a 12, después de 4 a 5 y después de 7 a 8”, detalló.

Según su relato, incluso necesitó la intervención de la policía para saber dónde iba a ser enterrado el nene. “Tuvo que bajar un comisario para que me pasen la información, porque no querían que yo me acerque”, señaló.

Del otro lado, los familiares paternos apuntan contra la madre y aseguran que ella tuvo la responsabilidad en la muerte de Dante. En ese contexto, piden que sea investigada penalmente .

El informe de autopsia incorporado al expediente en las últimas horas es, por ahora, el principal elemento con el que cuenta la fiscalía. Allí se estableció que la muerte fue producto de una asfixia por obstrucción de las vías aéreas y que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Con ese resultado, la investigación sigue abierta. Los investigadores trabajan para reconstruir el contexto en el que ocurrió el hecho y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o si se trató de un accidente doméstico . Por el momento, no hay imputados.

Fuente: TN