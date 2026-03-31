Trump reprochó a sus aliados la falta de apoyo en la guerra y llamó a meterse en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- Nuevos reproches a los aliados de la OTAN , ataques en Irán con bombas antibúnker, la disposición de Donald Trump a llegar a un acuerdo y hasta la posibilidad latente de que el presidente ponga fin a la campaña militar norteamericana en Medio Oriente incluso si el estratégico estrecho de Ormuz permaneciera en gran medida cerrado por las fuerzas del régimen.

A más de un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente , el presidente norteamericano -quien una y otra vez afirmó que Estados Unidos estaba ganando la guerra y se jacta de haber aniquilado a la cúpula del poder político y militar iraní - se encuentra empantanado en busca de una salida del conflicto bélico que ha alterado por completo a los mercados energéticos globales .

Según reveló anoche el diario The Wall Street Journal , Trump les comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la ofensiva incluso si el estrecho de Ormuz -por donde circula un quinto del suministro de crudo global- continuara bloqueado, lo que probablemente prolongaría el férreo control de Teherán sobre la vía marítima y pospondría una eventual operación militar a gran escala para reabrirla.

En los últimos días, Trump y sus asesores evaluaron que una misión destinada a forzar la apertura de este punto estratégico llevaría el conflicto más allá de su cronograma previsto de cuatro a seis semanas , señalaron funcionarios de la administración republicana al diario. El conflicto, que estalló el 28 de febrero pasado con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, transita su quinta semana sin un final claro a la vista.

El presidente norteamericano les habría señalado a los asesores que Estados Unidos debía lograr sus objetivos principales — neutralizar la Armada iraní y sus arsenales de misiles — y reducir las hostilidades, al tiempo que presiona diplomáticamente a Teherán para que restablezca el libre flujo comercial . Pero si esa vía fracasara, Washington instaría a sus aliados en Europa y en el Golfo Pérsico a asumir el liderazgo en la reapertura del estrecho, añadieron.

El lunes, Trump había afirmado que Washington está en " serias conversaciones con un nuevo -y más razonable- régimen" para poner fin a las operaciones militares en Irán, aunque amenazó con hacer “estallar y aniquilar por completo todas sus centrales de generación eléctrica , sus pozos petroleros y la isla de Kharg “ si no se alcanzara un acuerdo ”a la brevedad" y si el estrecho de Ormuz no quedara “inmediatamente abierto al comercio”.

Esta mañana, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth , aseguró que el nuevo gobierno iraní —“efectivamente se produjo un cambio de régimen ”, dijo— debería mostrarse “más sensato que el anterior” para llegar a un acuerdo.

“ Si Irán es inteligente, llegará a un acuerdo. Trump no fanfarronea . El nuevo régimen iraní ya debería haberlo comprendido. El presidente está dispuesto a llegar a un acuerdo , y ellos conocen los términos”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

“ Deseamos que ese acuerdo se concrete , si es que ello resultara posible”, añadió, antes de dejar una enésima advertencia al régimen.

Hegseth on Iran: If Iran is wise, it will cut a deal. Trump doesn’t bluff, and he does not back down. The new Iranian regime should understand that by now. Regime change has occurred. This new regime should be wiser than the last. Trump is willing to make a deal, and the terms… pic.twitter.com/FPqJluewKW

“Pero si Irán no se muestra dispuesto, entonces el Departamento de Guerra de Estados Unidos proseguirá con una intensidad aún mayor ”, amenazó Hegseth.

En tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, sostuvo que su país tiene la “voluntad” de poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, aunque condicionó esa posibilidad a la obtención de garantías que eviten una nueva escalada

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”, declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

Más temprano, visiblemente irritado , Trump desafió este martes a los países aliados de Estados Unidos que tengan problemas con el suministro y traslado del petróleo a tomarlo directamente del estrecho de Ormuz . Y, en un diálogo con CBS, afirmó que todavía no retirará a las fuerzas estadounidenses de la operación para reabrirlo.

“En algún momento lo haré, pero aún no. Sin embargo, otros países tienen que intervenir y encargarse del asunto”, señaló a la cadena norteamericana.

Más temprano, a través de Truth Social, había apuntado sus dardos contra el gobierno británico. “A todos esos países que no pueden conseguir combustible por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán , les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡tómenlo!“ , escribió.

También aseguró que su país no ayudará más a sus aliados de la OTAN que se negaron a participar de los ataques contra el régimen iraní. “Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros” , advirtió.

“Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!“ , completó el presidente, que mantiene una tirante relación con los países aliados de la OTAN.

En otro mensaje publicado pocos minutos después, Trump apuntó contra Francia , por no permitir que los “aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran” el territorio del país europeo.

“¡Francia ha sido muy poco colaborativa con respecto al ‘carnicero de Irán’, quien ha sido eliminado con éxito! ¡Estados Unidos lo recordará! “, advirtió Trump al gobierno del presidente Emmanuel Macron .

Los mensajes del líder republicano llegan en el día 32 de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en momentos en que el conflicto -que tuvo amplias ramificaciones en la región- causa importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural.

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del Golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, disparó los precios globales del crudo y del gas, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional. Eso sacudió los mercados bursátiles de todo el mundo y elevó el costo de muchos productos básicos.

Mientras, continúan los bombardeos de Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní. En las últimas horas, el Ejército norteamericano atacó un gran depósito de municiones en la ciudad de Isfahán con bombas antibúnker -según informaron funcionarios-, mientras que los Emiratos Árabes Unidos sufrieron uno de los días más intensos de ataques iraníes desde la primera semana de la guerra.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto , declaró este martes en una conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado a realizar misiones de bombardeo con aviones B-52 sobre tierra firme.

La capacidad del Ejército para sobrevolar el territorio iraní con este tipo de aviones sugiere que las defensas aéreas iraníes sufrieron una degradación significativa por la ofensiva norteamericana de las últimas semanas.

Caine afirmó que los aviones de guerra estadounidenses se centran ahora en “interceptar y destruir las cadenas logísticas y de suministro que alimentan” las instalaciones de fabricación de misiles, drones y buques navales de Irán, y asfixiar así la capacidad del país persa para reponer las municiones destruidas en miles de incursiones aéreas estadounidenses. No precisó cuánto tiempo más duraría la Operación Furia Épica.

En respuesta a una pregunta sobre el malestar de los partidarios de Trump ante la idea de una operación terrestre en Irán, Hegseth señaló que no descartan ninguna opción . “En lo que respecta al presidente y a las tropas sobre el terreno, no entiendo por qué la base no tendría fe en su capacidad para llevar esto a cabo. Miren su historial”, dijo.

Además, afirmó que el número de misiles y drones lanzados por Irán ha disminuido y que las últimas 24 horas representaron la cifra más baja empleada por el régimen durante la guerra.

Con la llegada de más efectivos a la región, el despliegue de tropas estadounidenses en la región está por encima de las 50.000 , unas 10.000 más de lo habitual, lo que alimentó las especulaciones de una posible ofensiva terrestre.

Fuente: La Nación