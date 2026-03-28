Tras un pedido de Comercio, la Justicia federal frenó tres artículos de la reforma laboral

La Justicia federal dictó este viernes una medida cautelar para suspender la aplicación de dos artículos de la reforma laboral aprobada a finales de febrero. La determinación se tomó tras un pedido de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) , que exigió que se garanticen ciertos convenios colectivos que protegen las condiciones laborales, y tendrá seis meses de vigencia.

El fallo frena los artículos 131 y 133 de la reforma y, de esa manera, ordena al Estado nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. Asimismo, continuarán todas las cláusulas convencionales y las empresas deberán mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias acordadas para las organizaciones gremiales.

Desde el sindicato de Comercio, en tanto, celebraron la medida y la definieron como “clave para evitar un escenario de desfinanciamiento que pondría en riesgo la estructura operativa de los sindicatos y la prestación de servicios esenciales ”. “Al frenar estos artículos, se asegura el sostenimiento de los beneficios sociales, las capacitaciones y la cobertura de salud que los trabajadores mercantiles reciben a través de sus delegaciones y de la obra social OSECAC”, marcó.

Armando Cavalieri, secretario general de Faecys , calificó el fallo como un “acto de justicia” que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y la autonomía del sindicato para negociar. “No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos. Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país”, indicó.

La medida se dio en el marco de una semana con buenas noticias para el sindicato de Comercio: este jueves se acordó un aumento del 5% en tres meses en la paritaria y un bono de 120 mil pesos . Será distribuido de forma escalonada en un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.

El gremio informó a través de un comunicado que el convenio logrado “mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado” frente a la inflación en el primer semestre del año. El acuerdo se dio tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”, sostuvo Cavalieri en esa ocasión.

Fuente: La Nación