Tras el escándalo, el Gobierno reflotó la designación de Lucila Crexell como embajadora

Tras el escándalo que se había desatado en plena discusión de la Ley Bases, en 2024, el gobierno de Javier Milei finalmente envió el pliego de la ahora senadora mandato cumplido, Lucila Crexell , para designarla como embajadora en Canadá.

Este miércoles ingresó a la Cámara Alta el pliego de la neuquina que dejó de ser legisladora en diciembre y sorprendió que no sea para la UNESCO, como había trascendido hace más de un año.

La polémica en torno a ella había explotado en 2024 cuando un día antes de la decisiva sesión por la Ley Bases trascendió un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta en el que se solicitaban antecedentes jurídicos de Crexell -quien integraba un monobloque y representaba un voto clave para Javier Milei- como paso previo a su posible designación como embajadora ante la UNESCO.

En ese entonces, la oposición denunció que se trataba de un acuerdo a cambio de su voto a favor de ley ómnibus, algo que Crexell negó desde el inicio. "Si esta operación es para generarme presión o un cambio en el sentido de mi voto no lo voy a hacer", había señalado a Clarín en ese entonces, a la vez que aclaró que su voto a favor ya había sido consensuado con su gobernador Rolando Figueroa.

Lo cierto es que esa designación terminó frenada y se llegaron a abrir investigaciones por el tema, a la par del revuelo en el seno del oficialismo por cómo ese documento -que era parte de un trámite de Cancillería, en ese entonces a cargo de Diana Mondino- había llegado a difundirse en un momento tan clave para Javier Milei.

Crexell siempre planteó que la idea de migrar a un organismo internacional había empezado a conversarse antes de las últimas elecciones nacionales, en las que ella apoyó a Patricia Bullrich, y que se había retomado tiempo después con Milei ya en el Ejecutivo.

Ahora la polémica promete reavivarse cuando el Senado debata su pliego, primero en la comisión de Acuerdos -que preside el libertario Juan Carlos Pagotto- y luego lo vote en el recinto.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín