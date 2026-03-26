Tras conocerse los resultados de la autopsia a Thania Santillán, definirán hoy qué sucederá con el acusado

Luego de que se conocieran los resultados de la autopsia que le practicaron a Thania Santillán , la joven de 22 años que fue asesinada por su ex pareja en Santiago del Estero , se confirmó que este jueves Cristian Salto participará de una audiencia clave, en donde se definirá su situación procesal.

A poco más de un mes del brutal femicidio , el informe forense reveló que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego y lesiones fatales, como una costilla fracturada y el colapso de un pulmón. Este tipo de lesiones reforzaría la gravedad del ataque que sufrió mientras estuvo cautiva.

De la misma manera, el análisis determinó que uno de los disparos ingresó por la sien derecha, atravesó el encéfalo y quedó alojado en el parietal izquierdo, con una trayectoria de adelante hacia atrás. Por este motivo, los peritos precisaron que este último impacto podría haber sido realizado a quemarropa , lo que indicaría que se habría tratado de una agresión directa y sin posibilidad de defensa.

No obstante, el segundo disparo se habría efectuado a mediana distancia. A partir de esto, se decidió convocar a una audiencia para evaluar la situación procesal de Salta. Según la información publicada por Diario Panorama, el acto será encabezado por la jueza Norma Morán y no se descartaría la posibilidad de que le dictara una prisión preventiva al único acusado.

La ex pareja de Thania es el principal y único acusado por su muerte. Por este motivo, permanece detenido desde el 20 de febrero, luego de que fuera detenido tras estar más de seis horas atrincherado en la zona montañosa a donde había llevado a la fuerza a la víctima para asesinarla.

Durante el operativo coordinado por la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y el Cuerpo Guardia de Infantería , los efectivos desplegaron tácticas de contención, negociaron con el sospechoso e implementaron un cerco de seguridad . De acuerdo con la reconstrucción de Nuevo Diario , la tensión se extendió debido a que Salto amenazó con quitarse la vida mientras intentaban persuadirlo.

Una vez detenido, el hombre quedó imputado por el femicidio y fue trasladado a dependencias policiales. En la escena del crimen, encontraron el cuerpo de la joven junto a su motocicleta. Asimismo, las autoridades incautaron un rifle , que sería el arma empleada en el crimen y que será presentado como prueba central en la causa.

Poco después se conocería que la joven y su asesino le habían puesto final a su relación el año pasado, pero habrían mantenido el contacto debido al tiempo que estuvieron en pareja. Por este motivo, ambos habían planeado realizar un viaje en motocicleta.

Según reconstruyeron los investigadores, el día del crimen, Thania salió de su casa a las 05:00 horas, cuando Salto pasó a buscarla. Así, la víctima tomó su mochila y encendió su motocicleta Honda Wave 110. Desde ese punto, recorrieron unos 10 kilómetros, entre las 05:30 y las 09:00 horas.

Hasta el momento, lo que sucedió en ese lapso horario sería un misterio para la causa. No obstante, la Fiscalía sospecharía que ambos habrían discutido y, en ese momento, Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego hasta llevarla hacia la zona donde sería asesinada.

Desde ese momento, se encontraron registros de que la joven advirtió a su madre, su tía y su prima que temía por su vida porque su ex novio estaba armado. “Estoy con miedo, está armado” , escribió en los mensajes. Incluso, se contactó con la Policía para pedir auxilio, pero no habría obtenido respuesta.

Después de que concluyera el operativo y Salto quedara detenido, las autoridades informaron que había confesado ser el autor de los disparos que mataron a Thania. De hecho, la fiscal a cargo de la causa, Lucía González Farías , reveló que le había asegurado que estaba “muy triste” por lo sucedido. No obstante, se ordenó su traslado al Centro Único de Detenidos, donde permanece bajo custodia policial.

Fuente: Infobae