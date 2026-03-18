Tercer día de invierno en Bariloche: se extiende un inusual fenómeno que sorprende a turistas y locales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Por tercer día consecutivo, continúan las lluvias intensas en la ciudad y persiste la acumulación de nieve en zonas de alta montaña. Para esta área cordillerana, al igual que para el sur de Neuquén y el noroeste de Chubut, rige un alerta amarillo por lluvias . Las autoridades también advirtieron por ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con posibles interrupciones de actividades. Hoy la temperatura máxima en Bariloche no supera los 13°C y las mínimas seguirán descendiendo hasta llegar a 2°C el sábado . Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones y el viento continuarán hasta la tarde del viernes .

Desde Catedral Alta Patagonia informaron que en el sector superior del cerro se acumularon entre 35 y 40 centímetros de nieve . Hoy se registran nuevas precipitaciones, que sumarían entre 5 y 10 centímetros , junto con vientos fuertes.

Los especialistas señalaron que las nevadas no constituyen un fenómeno extremo, aunque sí inusual . “Tenemos precipitaciones del doble de lo normal y este lunes la máxima fue de 10,2°C, cuando el promedio histórico es de 20,1°C”, indicó Ezequiel Marcuzzi, licenciado en Ciencias de la Atmósfera.

Las lluvias provocaron anegamientos en algunos barrios . Cuadrillas de Protección Civil, delegaciones municipales y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales trabajan en el despeje de desagües pluviales.

El mal tiempo también afecta a los visitantes. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que es responsabilidad de turistas, residentes y prestadores considerar las condiciones meteorológicas antes de planificar actividades dentro del área protegida. Recomendaron mantenerse atentos a los cierres preventivos y consultar el Registro de Trekking online para verificar el estado de las sendas . En los últimos días hubo senderos cerrados y la situación se actualiza diariamente. Además, es obligatorio completar el registro de trekking y realizar reservas en los refugios mediante sus sitios web para pernoctar.

En el Parque Nacional Lanín también rige para mañana un alerta amarillo por lluvias . “El área será afectada por precipitaciones abundantes, algunas localmente fuertes, con acumulados de 15 a 30 mm”, indicaron. Agregaron que los Parques Nacionales son ambientes dinámicos, con riesgo de caídas de ramas, deslizamientos, crecidas repentinas y baja visibilidad.

Ayer, un estudiante de guía de montaña, de 30 años, fue rescatado en una zona nevada de difícil acceso tras sufrir lesiones graves por la caída de una rama cerca del refugio Hielo Azul , en las afueras de El Bolsón.

El operativo incluyó patrullas especializadas y un helicóptero. El herido fue estabilizado y trasladado primero al hospital local y luego a Bariloche, donde permanece internado con traumatismos de tórax y columna.

Las nevadas complicaron el acceso al sitio. Por eso se montó un operativo coordinado entre la policía de montaña y equipos sanitarios. Una patrulla especializada avanzó con apoyo aéreo hasta el refugio y encontró al joven acompañado por sus compañeros, un grupo que realizaba una capacitación intensiva en terreno. Después de la estabilización inicial, el helicóptero lo evacuó al hospital de El Bolsón, donde, debido a la gravedad, se dispuso su derivación urgente a Bariloche.

Consultado sobre si estas nevadas –es la segunda vez en el año, tras la inesperada caída de nieve en el cerro Catedral a principios de febrero – podrían dar una “pista” sobre el próximo invierno, Marcuzzi aseguró: “No podemos saber aún qué pasará en invierno, pero si se desarrolla El Niño, como se prevé, es probable que las lluvias y nevadas estén por encima de lo normal. Este invierno será diferente. No se repetiría lo del anterior, cuando hubo falta de nieve”.

El 2025 fue un año particularmente seco, denominado neutro . Eso significa que no se vio afectado ni por el fenómeno del Niño ni de la Niña. En general, esos fenómenos dan una predictibilidad mayor y se puede saber cómo se va a comportar la precipitación. En los años neutros es más difícil, porque hay otros factores de una escala menor que son más complejos de pronosticar.

La última vez que sucedió esto fue en 2016, cuando también hubo déficit de precipitaciones y de nieve, aunque no tan marcado como el año pasado. Esa falta de precipitaciones no solo afectó al sector turístico, sino que también fue el preámbulo de una temporada de incendios histórica en la Patagonia.

En ese sentido, muchos se preguntan si las precipitaciones de estos días en Bariloche y alrededores podrían influir hidrológicamente en lo que ocurrirá este invierno e incluso el próximo verano. “En general, las cuencas hídricas de esta zona de la cordillera norpatagónica se recargan en invierno. Ese es el grueso del aporte que luego se confiere a las cuencas hídricas durante las épocas más secas”, explicó la geóloga Agustina Reato .

Y continuó: “Pensando en esta nevada atípica y las temperaturas que estamos teniendo, se podría pensar que va a haber cierto aporte hídrico a las cuencas pero muy bajo, tampoco nevó mucho. Es una pequeña nevada de montaña. Habría que ver si esta nevada se topa en estos días con temperaturas altas, porque aún no terminó el verano . A veces hay temperaturas altas, que hacen que se derrita esa nieve y aporte a las cuencas hídricas. Pero pensando en el corto lapso de tiempo, va a ser escaso. Para saber si este año será distinto a 2025, hay que esperar. Lo cierto es que la mayor recarga siempre ocurre en invierno. Todo va a depender más de ese momento, de las precipitaciones y las temperaturas de invierno, porque las cuencas hídricas se alimentan del derretimiento de nieve, más allá de las precipitaciones. Importa mucho la cantidad de nieve que cae en las montañas en las épocas más frías, que la nieve perdure, que no se derrita rápidamente. Hay un factor doble: que haya buena cantidad de precipitaciones y bajas temperaturas para que se conserve esa nieve y vaya infiltrando a las cuencas lentamente, que no se evapore ni se sublime”.

Fuente: La Nación