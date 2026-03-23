Tensión en Villa Gesell: camioneros cortan el centro y queman neumáticos por la caída del servicio de barrido

ZONALES





Una fuerte protesta del gremio de camioneros alteró la calma en pleno centro de Villa Gesell durante la mañana de este lunes feriado. La medida incluyó quema de neumáticos, corte total del tránsito y la llegada de camiones de distintas empresas frente al edificio municipal.





El conflicto se originó tras la decisión del municipio de no renovar el contrato del servicio de barrido manual en la avenida principal, una tarea que hasta ahora realizaba una empresa privada con decenas de trabajadoras. Desde el gobierno local argumentaron que la medida responde a la falta de presupuesto.





Desde las primeras horas del día, cerca de las 7, comenzaron a concentrarse camiones y afiliados al sindicato en la zona céntrica. Con el correr de los minutos, la protesta fue escalando: el tránsito quedó completamente interrumpido y, pasadas las 7:30, se registró la quema de gomas en plena calle, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.





La presencia de vehículos pesados de distintas firmas, incluso de otras localidades, terminó por colmar varias cuadras frente a la municipalidad, en una jornada donde no había actividad administrativa por tratarse de un feriado.





El reclamo del gremio está directamente vinculado a la pérdida de puestos laborales. El servicio de barrido manual era realizado por unas 30 trabajadoras y representaba un costo cercano a los 70 millones de pesos mensuales. Según el municipio, la imposibilidad de renovar el contrato está atada a la falta de aprobación del presupuesto 2026 por parte del Concejo Deliberante.





En la previa de la movilización, desde el sindicato cuestionaron con dureza la decisión y plantearon alternativas para sostener el servicio. Entre ellas, propusieron la creación de nuevos impuestos dirigidos a sectores comerciales y turísticos de mayor capacidad económica.





Además, advirtieron que la protesta podría profundizarse y no descartaron trasladar las medidas a otros puntos de la ciudad, en medio de un clima de creciente tensión. Durante el mediodía se esperaba la llegada del principal referente nacional del gremio para encabezar un acto frente al municipio.