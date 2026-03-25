“Sí, quiero” en la Quebrada de las Conchas: investigan si un casamiento se hizo sin autorización en un área protegida de Salta

Una pareja dio el "Sí, quiero" en un entorno insólito, en Salta. Fue en la Quebrada de las Conchas , en la localidad de Cafayate , un lugar de ensueño que, sin embargo, se volvió problemático. Es que se trata de un área protegida y la boda se habría hecho de forma ilegal.

En las últimas horas, fue la Municipalidad de Cafayate la que confirmó que presentó una denuncia por la realización de un evento que no habría contado con los permisos correspondientes . El casamiento se realizó en plena Quebrada, sobre la Ruta Nacional N.º 68, en el paraje La Punilla.

" Se trata de un área protegida , por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación", mencionó en su comunicado la Municipalidad local. La polémica se originó luego de que se viralizara una imagen del predio intervenido para la boda.

El caso, que ahora quedaría bajo resguardo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, busca esclarecer si es que hubo o no un permiso otorgado. Según la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, los responsables habrían realizado algunas consultas en la previa del evento, pero nada concreto .

"Tengo la obligación de salvaguardar los espacios, el ambiente y las reservas", esclareció Guevara.

Por su parte, una usuaria en redes identificada como Lucía Grajales Soriano dijo ser la propietaria de una vivienda ubicada en el lugar y afirmó que el evento se trató de una boda familiar. "Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda se comunican conmigo. Hablan de más sin saber", escribió la mujer, en defensa de la ceremonia.

Además, lanzó una pregunta que no tardó en reavivar la polémica: "¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?". Un evento masivo, como este, puede provocar daños al ecosistema. El sonido, las luces y la presencia de personas son factores determinantes para la fauna y flora del lugar; además, se trata de cuestiones que aceleran la erosión de las formaciones rocosas.

La Quebrada de las Conchas es una de las tantas áreas protegidas por la Ley Provincial 6806, por lo que su uso está sujeto a normativas estrictas para su preservación natural.

"La Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios", concluye en su posteo la Municipalidad de Cafayate.

Fuente: Clarín