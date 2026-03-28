Si escuchás cigarras en tu casa de día, te contamos qué significa y por qué podría ser una buena señal

Durante los días de calor, es muy común escuchar cigarras cantando cerca de la casa o en el jardín . Aunque para muchas personas su sonido puede resultar molesto, su presencia tiene una explicación biológica y suele estar vinculada con distintos aspectos positivos del ambiente.

A diferencia de lo que muchas personas creen, estos insectos no aparecen en las casas o en los jardines por casualidad. Las cigarras suelen ubicarse en los lugares donde encuentran árboles, plantas y condiciones adecuadas para completar su ciclo de vida y desarrollarse.

Estos insectos pasan gran parte de su vida debajo de la tierra y, cuando se convierten en adultos, emergen para instalarse en árboles y sectores con abundante vegetación. Por este motivo, escuchar cigarras en tu jardín significa que el entorno reúne condiciones favorables para que desarrollen su vida.

El sonido característico de las cigarras es emitido por los machos , que producen ese canto para atraer a las hembras . Por eso, su canto suele aparecer en día calurosos, ideales para que estos insectos se reproduzcan.

Escuchar cigarras cerca de tu casa o jardín suele estar vinculado con ciertas condiciones favorables del ambiente. Entre las más importantes se destacan:

Más allá de su particular canto, las cigarras también están asociadas a una fuerte carga simbólica en distintas culturas. Debido a su particular ciclo de vida, en el que emergen de la tierra luego de varios años, se las suele vincular con el renacimiento y la transformación .

Entre los simbolismos y creencias más conocidos vinculados con las cigarras se encuentran:

Aunque a muchos puede molestarles el característico ruido que emiten, la presencia de cigarras en el jardín está lejos de ser un aspecto negativo. Por el contrario, da indicios positivos sobre el entorno , e indica que está apto para el desarrollo de la vida silvestre.

Fuente: TN