Senado: el Gobierno ya negocia votos con la oposición para completar más de 200 vacantes en la Justicia

La recompensa es grande y, por lo tanto, requiere de un acuerdo amplio y bien aceitado . Con ese objetivo en la mira, el oficialismo en el Senado ya trabaja en las negociaciones con representantes de todos los bloques para tratar de completar las más de 200 vacantes de la justicia federal y nacional en un trámite legislativo que reúna el mayor consenso posible.

La idea es hacer un control de daños preventivo con la intención de evitar cualquier contratiempo . “Queremos aprobar los pliegos judiciales con la mayor cantidad de votos posible , no queremos llegar con 37 votos ajustados”, confía, llevándose las manos a la garganta en situación de ahorque, una de las personas que tiene acceso diario a los cuarteles de la bancada libertaria en la Cámara alta.

Con ese lema como horizonte legislativo, en la última semana se han intensificado los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), quienes vienen trajinando sus teléfonos con varias comunicaciones por día en la búsqueda por ajustar hasta el más mínimo detalle de lo que quieren que sea un acuerdo que complete la deuda que tiene este Gobierno con el Poder Judicial.

Tras el fuerte envión que implicaron las leyes sancionadas en las sesiones extraordinarias de febrero, la actividad del oficialismo en el Congreso, y en el Senado en particular, quedó estancada como consecuencia de las novedades en la causa $LIBRA , que apuntan a los hermanos Javier y Karina Milei , y por los avatares patrimoniales y turísticos de Manuel Adorni y su familia, que complican al jefe de Gabinete.

El Gobierno busca dar vuelta la página y tratará de dejar atrás el trago amargo poniendo en el centro de la escena al Parlamento y el tratamiento de una nueva serie de proyectos de ley impulsados por la Casa Rosada.

En ese escenario entran a tallar los pliegos judiciales. Desde que asumió la presidencia, y a pesar de contar con las ternas con los candidatos para ocupar los cargos, Javier Milei no completó ni una vacante judicial . Entre la justicia nacional y federal, y contando jueces, fiscales y defensores oficiales, suman más de 300 las posiciones que no tienen un titular .

Sólo en materia de juzgados vacantes el déficit asciende a 209 cargos . Muchos de ellos venían acumulándose durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, pero casi una cantidad similar se sumaron durante los más de dos años y medio que Mariano Cúneo Libarona ocupó la cartera de Justicia, durante los cuáles no envió un solo pliego judicial al Senado para completar vacancias.

Hasta el cambio de mando en el Ministerio de Justicia, el gobierno libertario sólo pidió el acuerdo para tres jueces , todos ellos para prorrogarles su magistratura por cinco años después de que cumplieran los 75 años. Dos de ellos ya fueron aprobados.

El restante está a la espera de su tratamiento en la Comisión de Acuerdos , que conduce el oficialismo en la figura del riojano Juan Carlos Pagotto , hombre que responde a los primos Martín y Eduardo Menem y, por lo tanto, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Ese pliego que espera la convocatoria a la audiencia pública es el de Carlos Mahiques , miembro de la Cámara de Casación Penal que cumplirá 75 años en noviembre y que es padre del actual ministro de Justicia . La audiencia pública en la que el camarista deberá defender su pliego ente la Comisión de Acuerdos será el próximo 16 de abril. Nobleza obliga, el pedido para un nuevo acuerdo fue enviado más de un mes antes de que la interna oficialista por ver quién reemplazaría a Cúneo Libarona se resolviera a favor de Juan Bautista Mahiques.

Según confiaron fuentes oficialistas, la primera tanda de los pliegos judiciales constará de 62 candidatos para ocupar vacantes de juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal . Se espera que esta tanda ingrese al Senado esta semana, que será corta, para poner en marcha los plazos reglamentarios para su discusión en comisión.

Si bien la idea de este Gobierno es traspasar la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires −de hecho, firmó un convenio con la administración de Jorge Macri para pasarle los juzgados del trabajo, convenio que fue ratificado con la reforma laboral−, la emergencia de la situación y la necesidad de contar con monedas de cambio llevó a que la Casa Rosada decidiera hacerse cargo de llenar las vacantes.

En una tanda posterior vendrá casi un centenar y medio de juzgados federales distribuidos a lo largo de todo el país. Cada caso es un apetitoso botín y será motivo de negociaciones en los que el Gobierno dará lugares a cambio de garantizarse en ambas cámaras los votos para proyectos de ley que impulsará en los próximas semanas y meses.

Por lo pronto, senadores y gobernadores de todos los partidos, incluidos algunos peronistas, ya tienen en sus manos las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de las que podrán elegir un candidato que ellos quieran impulsar para ocupar un juzgado federal.

La elección no será con absoluta libertad, ya que el Gobierno se ha reservado el derecho de poner bolilla negra a algunos de los ternados . “En muchos casos ellos ya saben que los que tienen una equis roja es porque no son del agrado de Gobierno , ya sea porque tenemos sospechas de corrupción o de que no serán imparciales en el ejercicio de su función”, precisó el mecanismo una fuente libertaria con despacho en la Cámara alta.

El proceso está en marcha. En cuestión de días comenzará a develarse el misterio cuando el Poder Ejecutivo, por fin, envíe los pliegos con los nominados para completar las vacantes judiciales. Se sabe que no quedarán todos conformes, pero la idea es que cada postulante tenga arriba de 40 votos .

Fuente: La Nación