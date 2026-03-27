Semana Azul: iluminan el Obelisco para poner el foco en el autismo

El encendido de las luces azules a lo largo de los 67 metros de Obelisco porteño marcó este viernes por la noche el inicio de la llamada "Semana Azul" , una agenda con diversas actividades para concientizar sobre el autismo, promover la inclusión y dar a conocer los desafíos diarios que afrontan las familias que conviven con el espectro autista.

El principal monumento de la Ciudad de Buenos Aires, en el estratégico cruce de las avenidas Corrientes y Nueve de Julio, quedó desde las 20 y hasta la medianoche iluminado de azul para destacar la importancia de hablar de autismo.

Las organizaciones del sector señalaron que 1 de cada 31 niños recibe un diagnóstico de autismo, una cifra que creció más de un 400 por ciento en los últimos 20 años , lo que refuerza la necesidad de ampliar la información y el compromiso social.

Las actividades generadas por familias del autismo, empresas y gobiernos se llevaran a cabo desde este viernes hasta la semana próxima e incluirán una caravana de bicicletas en el Planetario porteño y una carrera pedestre en la ciudad de Formosa.

La bicicleteada “Marea Azul” consiste en una jornada abierta y gratuita para visibilizar el autismo y promover la inclusión, para lo cual los organizadores convocaron a sumarse con bicicletas y vestimenta azul a la caravana que en el jueves feriado del 2 de abril, partirá a las 14 desde el Planetario.

El recorrido, que comenzará a las 14:30, pasará por avenida Sarmiento, avenida del Libertador, Cerrito, el Obelisco y finalizará en la Plaza del Vaticano, detrás del Teatro Colón , donde se desarrolla el acto central, fortaleciendo la concientización y el compromiso social.

Estas actividades forman parte de una amplia agenda de las organizaciones para que el autismo forme parte del debate público en la Argentina y en la que también locales comerciales, edificios emblemáticos o de distintos gobiernos vira sus logotipos al azul durante esas fechas, organizando capacitaciones al personal, eventos especiales, charlas y presencia en medios de comunicación.

La campaña anual de concientización sobre el autismo es impulsada por más de 500 voluntarios y representantes de organizaciones civiles, empresas y gobierno para promover la consigna #hablemosdeautismo.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta la habilidad para interactuar y comunicarse socialmente. Es una afección del neurodesarrollo que presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales, junto a otras características, como comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados.

Las manifestaciones pueden ser muy variables entre las distintas personas de acuerdo a su crecimiento y maduración, y generalmente con impacto de por vida.

Las señales de alerta que pueden aparecer son la falta de respuesta cuando al niño o niña lo llaman por su nombre (a partir del año de edad). No señala objetos mostrando su interés después de los 14 meses, no juega con situaciones imaginarias, evita el contacto visual y prefiere estar en soledad, además de presentar un retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, entre otras situaciones.

Estos casos también se evidencian con falta de reciprocidad ante la demostración de los sentimientos de otras personas, irritabilidad frente a cambios mínimos, repetición de palabras o frases y movimientos incontrolados del cuerpo, sobre todo de las manos.

"No se conocen las casusa. Se sospecha que hay una predisposición genética pero que además influyen otros factores", añade en su página oficial la cartera de Salud. Y, recuerda a las familias que por aplicación de la Ley 27.043 la obra social debe cubrir "los estudios de detección, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del espectro autista".

Fuente: Clarín