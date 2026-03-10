Se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica: las zonas afectadas

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica en varios puntos del país . Las alertas del ente recaen principalmente en la zona central de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y el oeste de Mendoza: todas en nivel amarillo .

Alerta por ráfagas de considerable intensidad, duración y con considerable actividad eléctrica . Para este martes y miércoles se esperan precipitaciones a lo largo de ambas jornadas. La Defensa Civil alertó sobre posibles inundaciones en el interior de la provincia.

Al igual que Salta, en San Salvador y todas las localidades del interior, la caída de agua se extendería más allá del jueves . Por la actividad eléctrica alertaron sobre la posibilidad del corte de suministro eléctrico.

A diferencia de Salta y Jujuy, donde las mínimas se ubicarán por debajo de los 20° C, en el Jardín de la República la oscilación térmica se mantendrá siempre por encima de esos valores . Altos valores de humedad.

Fiel a la tradición santiagueña, las máximas temperaturas de la provincia llegarán a los 30° C. Por la lluvia, las condiciones de humedad se extremarán. La caída de chaparrones no tendrán considerable actividad eléctrica .

En La Docta, las temperaturas serán más agradables, aunque también calurosas, pero sin llegar a ser sofocantes. La mínima para el martes se ubicará en los 16° C y para ambas jornadas están previstas fortísimas ráfagas de viento . No está prevista la caída de agua.

Lluvias, truenos y sol : para las próximas 48hs en la provincia puntana se espera un desarrollo climático inestable. La actividad eléctrica será más intensa durante la jornada del martes. No se descartan vientos Zonda .

Similar a lo que se espera en San Luis, en la principal provincia cuyana se avizora un panorama inestable, pero con mayor protagonismo del agua. La actividad eléctrica podría extenderse hasta el viernes .

Aunque el otoño está a la vuelta de la esquina, el verano tiene para rato . Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana que viene se esperan jornadas de calor extremo y sin lluvias en el AMBA . Cómo estará el clima los próximos días.

La jornada de este martes será agradable de principio a fin . Las estimaciones del SMN ubican la temperatura máxima en 25° C a partir del mediodía. Desde las cuatro de la tarde habrá un leve descenso y durante la noche se mantendrá en 20° C .

Fuente: La Nación