Se negó a declarar el empresario acusado de haber abusado de los compañeros de colegio de su hijo en Palermo

Este martes, se negó a declarar ante la Justicia Marcelo Porcel . El empresario está acusado de haber abusado sexualmente de al menos diez alumnos de un colegio en Palermo , todos compañeros de sus hijos.

El imputado se declaró “inocente” y adelantó que va a presentar un escrito ante la fiscalía. La audiencia se desarrolló de manera virtual y con Porcel en libertad. “ El acusado debería estar detenido. No sabemos si está en Argentina o no", dijo a TN el abogado Pablo Gianotti, que representa a los denunciantes.

El abogado también reveló que hay otros cuatro menores que habrían sido abusados . “Sus padres están desilusionados con la pasividad de la Justicia. Son de Cañuelas. Sus progenitores desean que esto salga a la luz”, sostuvo. “También hay dos que ya son mayores”, agregó.

El fiscal Pablo Turano había pedido la indagatoria de Porcel por “diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representación de menores de sus partes genitales con fines sexuales”.

La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 , a cargo de Carlos Bruniard , con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

En diciembre pasado, Turano ya había solicitado la indagatoria de Porcel por siete casos. Pero en el nuevo dictamen, presentado hace dos semanas, el fiscal sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero. Así, el número de víctimas reconocidas en la causa llegó a diez.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 . Según el expediente, los abusos consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Los relatos de las víctimas, que declararon en Cámara Gesell, describen un patrón de conducta que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina en un edificio emblemático de Retiro.

Según los testimonios, las reuniones comenzaban como “juntadas” organizadas por Porcel , quien proveía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, e incentivaba a los chicos a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero.

“Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000” , relató una de las víctimas, sobre lo que le habría dicho el acusado. Además, el empresario les transfería dinero a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online.

En una de esas reuniones, Porcel habría ofrecido una suma de dinero a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa. “Lo hicimos todos menos uno”, contó uno de los adolescentes . Los testimonios también mencionan situaciones de contacto físico, como masajes , que varios de los chicos sufrieron.

En el celular secuestrado a Porcel, los investigadores encontraron imágenes de contenido sexual . Algunas de las víctimas ya son mayores de edad, porque cumplieron años durante el avance de la causa. Entre esas fotos había capturas de videos de una cámara de seguridad colocada en el baño de la casa de Porcel.

El juez Bruniard dispuso una medida cautelar que prohíbe a Porcel cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las víctimas, testigos y sus familias. Además, fijó una distancia mínima que el empresario debe respetar en lugares como el colegio o el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

El expediente ya cuenta con peritajes psicológicos oficiales y de parte. “No se detectaron fabulación ni cuadros psicopatológicos” , concluyeron las pericias, y que “no se hallaron alteraciones mentales, discurso incoherente ni influencia directa de terceros” en los denunciantes.

Por ahora, el fiscal no pidió la detención del empresario , pero la causa sigue sumando pruebas y testimonios.

Fuente: TN