MADARIAGA: el Municipio destinará más de $5 millones mensuales para apoyar a clubes y el deporte formativo

MADARIAGA

El Municipio de General Madariaga anunció una inversión mensual superior a los 5 millones de pesos destinada a fortalecer el desarrollo del deporte formativo en las instituciones locales.





La medida se formalizó mediante la firma de convenios con clubes de la ciudad, en el marco del Programa de Horas Cátedra para Instituciones Deportivas, una iniciativa que apunta a acompañar y sostener el trabajo de profesores en las categorías formativas.





El programa tendrá vigencia desde febrero hasta noviembre, garantizando un aporte económico mensual para respaldar las actividades que realizan las entidades en la formación de niños y jóvenes.





Clubes participantes y objetivos





Del encuentro participaron dirigentes de distintos clubes locales como Los del Clan, Cosme, El León, Juventud Unida y Hockey Madariaga, quienes además intercambiaron experiencias sobre el trabajo que llevan adelante en cada institución.





Desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo es fortalecer el rol social de los clubes, promoviendo el acceso al deporte y acompañando a quienes trabajan en la formación de las nuevas generaciones.





Regularización de tasas





Por otra parte, durante la reunión también se informó a las instituciones sobre las deudas de tasas municipales existentes, y se recordó la importancia de solicitar anualmente la eximición correspondiente, en el marco de la Ordenanza N° 411/89, que contempla beneficios para entidades de bien público y deportivas.





La iniciativa busca no solo apoyar económicamente, sino también ordenar la situación administrativa de los clubes y consolidar el vínculo con el Municipio.