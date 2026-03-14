Se conocieron nuevos detalles de la causa de violación contra el "Chelo" del Grupo Green

NACIONALES





Una influencer denunció por abuso sexual a Marcelo “Chelo” Torres, integrante del Grupo Green, y relató cómo comenzó el contacto entre ambos a través de redes sociales.





Según contó la mujer en una entrevista televisiva, el músico la contactó por TikTok, donde le envió mensajes elogiando su apariencia y luego le compartió su número de teléfono para continuar la conversación.





“Yo lo conocía de nombre, pero nunca habíamos tenido diálogo. El lunes me escribió y me dejó un mensaje”, relató.





De acuerdo con su testimonio, el artista comenzó a insistir para comunicarse mediante videollamada. Tras varios intentos, finalmente ella decidió atender y, según dijo, Torres reiteró en varias oportunidades que quería verla.





El encuentro





La denunciante señaló que el cantante pasó a buscarla en su vehículo y ambos fueron a una estación de servicio, ya que él le manifestó que no había cenado.





Durante ese encuentro, aseguró que el músico tomó su teléfono celular y comenzó a revisarlo, preguntándole por su familia y pidiéndole que le mostrara fotos de sus hijas.





Luego, cuando ella le pidió que la llevara nuevamente a su casa, el vehículo no se detuvo en la puerta sino en una esquina cercana, donde —según su relato— ocurrieron los hechos denunciados.





La denuncia por abuso





La influencer afirmó que Torres le propuso pasar al asiento trasero del auto con el argumento de que la policía podría considerarlos “sospechosos” si permanecían en los asientos delanteros.





Una vez allí, según denunció, el músico comenzó a besarla por la fuerza y posteriormente la obligó a realizar actos sexuales contra su voluntad.





“Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó”, aseguró la mujer al describir el episodio.





La denunciante indicó que quedó en estado de shock tras lo sucedido y posteriormente radicó la denuncia que derivó en la detención del músico.