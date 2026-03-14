Milei en Madrid: las tres reuniones del Presidente antes de participar en el foro de la ultraderecha

MADRID.- Javier Milei empezó esta mañana su larga jornada en la capital española con una reunión bilateral con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha . Como ocurrió en su anterior visita, el diputado fue la primera visita que ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia cerca de las 10 (6 hora argentina), una reunión que se extendió por una hora. Tras ello, sostuvo dos encuentro más: con Jesús Huerta de Soto y con Martín Varsavsky .

Abascal es el dirigente político español más cercano a Milei , una amistad reconocida por ambos, que se remonta a los tiempos en que el libertario era diputado. En aquellos tiempos, el líder de Vox lo invitó a Madrid para participar del encuentro anual de su partido, donde el argentino ya era reconocido como una de las figuras de ese espacio.

El diputado español interrumpió la campaña electoral para visitar a Milei . Estuvo instalado en los últimos días en la comunidad de Castilla y León, que elige mañana sus autoridades y donde Vox espera obtener, nuevamente, resultados cercanos al 20% de los votos.

La segunda reunión en la agenda presidencial fue con otro amigo. Jesús Huerta de Soto , doctor en Economía, estuvo dos horas y media conversando con Milei. El economista español, uno de los referentes contemporáneos de la Escuela Austríaca, es considerado un maestro por el mandatario argentino. “Hablamos de dos cosas: anarcocapitalismo y Escuela Austríaca”, dijo el empresario a LA NACION mientras se subía a su Roll-Royce dorado.

Después del encuentro, Milei subió a redes sociales una foto de ambos donde él aparece con el mameluco de YPF , que repitió con sus siguientes invitados.

Tras la larga charla de economía con Huerta de Soto, Milei se juntó con Martín Varsavsky, el empresario argentino que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos desde Madrid.

No había más reuniones previstas en la agenda presidencial hasta el Madrid Economic Forum , el motivo de este viaje a España. “Está muy cansado. No va a salir del hotel”, dijeron desde su entorno a LA NACION. Y recordaron que el Presidente viajó en los últimos días por Miami, Nueva York y Santiago de Chile antes de desembarcar el viernes en la capital española.

Milei viajó a España para participar esta tarde de este foro , un evento privado de ultraliberal, cuyo público son economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Aunque oficialmente no se informaron más reuniones del Presidente hasta su participación en foro, no se descarta que aproveche la tarde para mantener otros encuentros. En su último viaje estuvo junto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también la recibió en enero en la Casa Rosada.

Milei cerrará desde las 20.15 (16.15 de la Argentina) el Madrid Economic Forum. Se espera que, como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas se congreguen en el Palacio de Vistalegre para escucharlo. El evento comenzó por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.

El encuentro está ideológicamente alineado con los postulados de VOX, con temáticas que se caracterizan por el ultraliberalismo económico, pero conservadoras en políticas sociales. Por ejemplo, habrá una ponencia para hablar sobre la familia y otra que se titula “Violencia liberal de género”. Se hablará también de la política migratoria de Sánchez, otro de los temas más polémicos que impulsa la ultraderecha en España.

Milei cerrará el foro y, sobre el escenario, le entregarán el premio Ludwing von Mises, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.

“Milei viene por la batalla cultural, por las ideas” , aseguró Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs, la organizadora el evento, e influencer libertario conocido como Wall Street Wolverine en la red social X. “ No hay ahora mismo ningún político de habla hispana con tanto impacto como Milei . A la gente le genera mucha esperanza verlo. En España hay mucha hambre de un Milei, pero claro, Milei solo tienes uno”.

Fuente: La Nación