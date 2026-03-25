Santiago del Moro anunció que una participante abandonaría hoy Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está por vivir su tercer abandono en poco más de un mes desde el comienzo del reality show ; así lo anunció el conductor del ciclo en las últimas horas. Al igual que en las dos primeras ocasiones, quien se iría es una mujer y todo apunta a Jenny Mavinga , quien habría tomado la decisión luego del derecho a réplica que protagonizó durante la noche del martes con Carmiña Masi .

El encargado de confirmar la noticia fue Santiago del Moro en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego ! ‘ Abandono ’ y hoy 22:15 hs, gala de nominación. Todo es Gran Hermano ”. Con esto, reveló que los rumores que circularon en redes sociales durante las últimas horas son ciertos y la producción tendrá que buscar un reemplazo una vez más .

Horas antes de esto, fue Jennifer “ Pincoya ” Torres quien se encargó de dar a conocer lo sucedido y le arruinó la sorpresa a Telefe. Durante su visita al streaming de la casa, la chilena expresó: “Bueno, no sé si se podrá contar o no, pero me enteré que la Mavinga se va ...”. Inmediatamente después de escucharse esto, el canal decidió cortar la transmisión y se desconoce cómo continuó la frase.

Durante un nuevo programa de DDM (América TV), Guido Zaffora fue quien se encargó de analizar los hechos: “Recién cortaron la transmisión de GH porque Titi, Yipio y Dani estaban hablando con Mavinga y Mavinga dijo que se quiere ir de la casa . Lo que me dicen de adentro es que ella venía extrañando a las hijas y lo de Carmiña ayer fue un punto determinante. Este formato del derecho a réplica desestabiliza ”.

Ante los constantes cortes de transmisión, Mariana Fabbiani aprovechó para cuestionar a Telefe: “Pero la gracia es eso. La gracia es que cuando pasa algo estamos mirando en vivo. Bueno, pero entonces que no transmitan más las 24 horas y que transmitan solamente a la noche . Estoy mirando, no tengo ganas de que me corten la transmisión cada vez que pasa algo interesante ”.

Luego, un poco a tono de broma y un poco en serio, Mauricio D’Alessandro afirmó que “ todo esto se arregla con plata ”. Pero eso no fue lo único, sino que expresó: “ Tírenle un palo más a Mavinga . Déjense de joder. Abran la billetera . Por haberla revictimizado, dos palos ”.

Para finalizar, Zaffora contó el último minuto de la situación de Mavinga: “ Están entrando psicólogos para tratar de convencerla . Son dos psicólogos. Cuando vos te pasa una situación así, que un participante se quiere ir, ingresan psicólogos para tratar de convencerte, para decirte, ‘mirá, pasó esto, esto y esto’, te tranquilizan ”.

Fuente: La Nación