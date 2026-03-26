Salvaje ataque motochorro en Loma Hermosa: persiguieron a un joven y como no lo pudieron atrapar, le dispararon cuatro tiros a matar

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el conurbano bonaerense. Nuevamente la localidad de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero como escenario. Esta vez, dos delincuentes a bordo de una moto encerraron a un joven que caminaba por la vereda con intenciones de robo. Y casi lo matan a tiros porque logró escapar no una, sino dos veces. Está vivo de milagro y por la mala puntería de los delincuentes.

El violento episodio tuvo lugar el último domingo por la noche, durante el fin de semana largo. Según la cámara vecinal que registró la secuencia, fue a las 23.15 en esa zona del oeste del conurbano.

Por lo que se ve en las imágenes, dos motochorros atacaron a un joven que iba caminando por la vereda. Un típico robo al voleo. Pero, el joven no iba a ser presa fácil.

Al ver la moto que arremetía hacia la vereda, el joven corrió por la vereda, con la moto y los delincuentes persiguiéndolo a velocidad. Rápido de reflejos, previo a llegar a la esquina de donde se estaba dirigiendo, la víctima frenó repentinamente y los hizo pasar de largo, pero resbaló.

Allí, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia, pero el proyectil dio en el piso. Asustado, el joven volvió corriendo sobre sus pasos por la vereda en un intento nuevamente de escape.

En ese segundo intento, el conductor de la moto lo persiguió por la calle, mientras que el acompañante armado fue por la vereda a pie. Otro zigzagueo de la víctima hizo que el que venía en la moto volviera a pasar de largo.

Milagrosamente, un árbol que le sirvió al joven para zigzaguear y volver a escapar le hizo de escudo: un segundo disparo dio en el árbol .

Nuevamente el joven encaró para la esquina donde había realizado el primer amague. Esta vez, por la calle. El perseguidor que venía a pie, frustrado, le disparó dos veces más. Pero ninguno de los tiros dio en el objetivo. Sí, el joven se volvió a salvar de milagro.

Finalmente, los motochorros huyeron en su vehículo y el joven pudo escapar sin ningún rasguño. Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de un vecino. ¿Los delincuentes? están prófugos.

Fuente: Clarín