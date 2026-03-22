Rosario: la Justicia intenta determinar si el adolescente de 15 años mató a su mamá de forma accidental

Una agente de la Policía Federal , de 44 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de su casa en Villa Gobernador Gálvez , localidad de Gran Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe.

El presunto agresor es su propio hijo, un adolescente de 15 años , que fue detenido en el lugar. La mujer, identificada como Rosalía Yamila La Roza , fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió.

La policía, que se desempeñaba como Cabo 1º en la División Unidad Operativa Federal de Rosario , estaba de franco cuando ocurrió el ataque en su casa de calle Becquer al 1300.

Según las primeras informaciones, el episodio se desató pasadas las 18, en medio de una discusión entre la víctima y el adolescente. El joven tenía un arma en su poder y, en circunstancias que aún se investigan, le disparó a su madre en la cabeza.

La agente fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, pero cerca de las 20 los médicos confirmaron su muerte.

Por el momento, los investigadores intentan determinar si el arma utilizada era la reglamentaria de la policía y si el disparo fue intencional o accidental .

El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizó peritajes y levantamiento de rastros en la casa para esclarecer la mecánica del homicidio. En el lugar, se secuestró el arma calibre 9mm.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores, y se le realizó una prueba de dermotest.

Fuentes policiales confirmaron a Rosario3 que el padre del joven y expareja de la víctima también cumple funciones en la Policía de la Provincia de Santa Fe , por lo que no descartan que el arma sea de él.

Fuente: TN