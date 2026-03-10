Rosario: dejaron mensajes mafiosos en otras dos escuelas y ya son cinco casos en cinco días

NACIONALES

Dos escuelas de Rosario , una ubicada en la zona noroeste y otra en el distrito norte, amanecieron este martes con mensajes dirigidos a narcos que fueron colgados en la puerta de los establecimientos. Una de las instituciones además recibió un ataque incendiario con una bomba molotov, indicaron fuentes policiales a Infobae .

De esta manera, suman cinco los colegios en los que se hallaron este tipo de mensajes entre delincuentes desde el viernes pasado. En uno de ellos, incluso, mencionan al gobernador Maximiliano Pullaro.

El primer caso fue detectado por el personal de la escuela Nº 1027 “ Luisa Mora de Olguín ”, situada en Humberto Primo y Camilo Aldao, donde colocaron una tela blanca en la que escribieron con aerosol negro los nombres de distintos actores conocidos por venta de droga, y otros que, supuestamente, lavarían su dinero , de acuerdo al texto.

La alusión, entre otras, es para Dylan Cantero , hijo del histórico fundador de la banda Los Monos Máximo Ariel “Viejo” Cantero, Jonatan Gómez –alias “Gordo Jony”– y Andrés Bracamonte, hijo del homónimo jefe de la barra brava de Rosario Central que fue acribillado a tiros en noviembre de 2024.

El turno mañana del establecimiento de barrio Ludueña quedó desobligado de asistir a clases. El Comando Radioeléctrico llegó a la escena y la resguardó hasta la llegada de la Policía de Investigaciones , que incautó el trapo que será sometido a pericias.

La segunda situación ocurrió en el establecimiento educativo Nº 825 “ Leopoldo Herrera ”, ubicada en Casiano Casas al 1200. Sobre la reja del ingreso se halló un mensaje dirigido a Matías Gazzani , presunto líder de la banda narco Los Menores, que permanece prófugo hace más de un año y sobre quien pesa un ofrecimiento de recompensa de 70 millones de pesos por parte del gobierno santafesino.

En el patio interno de la escuela de la zona norte se incautó una botella de vidrio estallada y se observó parte del suelo quemado producto del impacto de la molotov .

La seguidilla de este tipo de hechos comenzó en la mañana del viernes de la semana pasada, cuando dejaron una bandera en el acceso de la institución Nº 1.428 “Colegio del sur”, de Regimiento 11 al 1100, del distrito sur. Por la intimidación, las autoridades escolares decidieron desobligar a los alumnos de asistir a clases.

El viernes, pero en horas de la tarde, se encontró un cartel en las inmediaciones del Policlínico San Martín , en Chubut al 7100, para Jonatan Gómez, a quien relacionan con Dylan Cantero y Andrés Bracamonte , hijo del exjefe de la barra brava de Rosario Central asesinado por, según la investigación, Los Menores.

Por otro lado, e sábado pasado colocaron una bandera de tela con el mismo mensaje en el establecimiento Nº 1.445 “ Escuela Rey de Gloria ” situada en Perú al 300 bis, en la zona noroeste.

En tanto, este lunes se encontró una tela escrita en el ingreso del establecimiento educativo Nº 84 “José Mármol” ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield. Carolina, la directora de la institución, expresó en Radio 2: “ Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”.

“Ya hemos vivido (un hecho de inseguridad) y la comunidad educativa nos apoyó y logramos que la escuela sea segura”, recordó la directora en alusión a un ataque a tiros que sufrió el establecimiento en abril de 2023, en plena ola de balaceras contra comisarías, escuelas, cárceles y otras dependencias estatales.

Fuente: Infobae