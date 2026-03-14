Rosario: asesinaron a tiros a un prefecto retirado cuando trabajaba como chofer de aplicación

Un agente retirado de Prefectura Naval Argentina fue asesinado en las últimas horas cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en Rosario. La víctima tenía 61 años y la interceptaron cuando conducía su camioneta Kangoo, la cual utilizaba para hacer traslado de pasajeros desde que dejó su trabajo en la fuerza.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:35 de este sábado en la zona de Las Fores Sur, en la intersección de Colectora José María Rosa y 5 de Agosto , según informaron fuentes policiales a Infobae .

Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar junto a una unidad de Infantería, tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido en la cinta asfáltica. Al arribar, los efectivos constataron que la persona, de sexo masculino, se encontraba boca abajo y sin signos vitales, con varias lesiones compatibles con heridas de arma de fuego.

A las 6:50, una ambulancia llegó al sitio y confirmó el deceso. Luego se identificó a la víctima: Juan Carlos Baini , de 61 años, prefecto retirado en 2015.

Según los primeros indicios recabados por el fiscal interviniente en el lugar, el hombre estaba tendido al lado de su camioneta que se encontraba con las puertas abiertas y con las llaves puestas.

Ante el episodio, se ordenó un relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios, levantamiento de rastros, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona de influencia del hecho. Al momento hay en curso tareas investigativas en reserva para dilucidar la mecánica y motivación del hecho.

Según supo este medio, la víctima cobraba un dinero tras el retiro de la fuerza, pero debido a que no era suficiente para vivir, se dedicaba a trabajar como chofer de una aplicación de transporte de pasajeros.

De hecho, esa actividad se conviritió en su principal sustento para él y su esposa, con quien se mostraba feliz en las redes sociales. Jugaba al fútbol con amigos y tenía planificado viajar a Buenos Aires en los próximos días para comprar ropa . “Ganaba unos buenos mangos siendo chofer”, indicó una fuente que conocía al prefecto.

Según dijo, los asesinos no permitieron que la víctima sacara el arma calibre.45 que tenía en la cintura para defenderse y lo atacaron de espaldas. Cuando la Policía llegó a la escena, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, el revólver estaba al lado del cadáver Baini.

Fuente: Infobae