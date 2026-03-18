Revelaron los nombres de los 12 desaparecidos identificados en el campo de detención clandestino La Perla

CÓRDOBA.- Se revelaron hoy los 12 nombres de los desaparecidos identificados después de un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de Loma del Torito , en el predio de La Perla, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino durante la dictadura militar en Córdoba.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, acompañado del secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos, fueron los encargados de la dar los detalles. En las últimas semanas los familiares de la víctimas fueron notificados.

La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978 y, según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas , la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez , uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

Los desaparecidos identificados a partir del hallazgo de fragmentos óseos en las excavaciones realizadas el año pasado son Carlos Alberto Dambra Villares ; José Nicolas Brizuela; Raúl Oscar Ceballos Cantón; Alejandro Jorge Monyó López; Ramiro Sergio Bustillo Rubio; Adriana y Cecilia Carranza Gamberale; Oscar Omar Reyes; Eduardo Valverde; Sergio Julio Tissera Pizzi; Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

En la rueda de prensa Vaca Narvaja confirmó que una familia prefirió reservar la identidad de la persona identificada.

Los testimonios de sobrevivientes habían indicado que existieron enterramientos en fosas comunes en cercanías de La Perla , a lo que se agregaron dos fotos aéreas de Loma del Torito de 1979 , lo que certificaron que esa era la zona a explorar. Guillermo Sagripanti , integrante del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue el encargado de delimitar el área de búsqueda y colaborar con el EAAF. Al equipo lo encabezaron Anahí Ginarte y Silvana Tarner.

Fuente: La Nación