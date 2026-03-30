Reunión de la mesa política: otra ratificación para Adorni y la decisión de apurar la agenda legislativa

La mesa política del Ejecutivo se reunió este lunes por la tarde en Casa Rosada para empujar los proyectos del Ejecutivo, como lo son propiedad privada, ley de glaciares o "hojarasca" (más desregulaciones) y salir de la agenda judicial al que lo empujaron las novedades que arrojaron la causa por la cripto $LIBRA y las devenidas por los escándalos en los que quedó involucrado Manuel Adorn i.

Justamente durante la reunión celebrada en las oficinas de la planta de Casa Rosada el jefe de gabinete manifestó a los presentes "su preocupación" por la clase pública que alumnos de Filosofía y Letras realizaron por la tarde en las inmediaciones del departamento que habita junto a su familia en Caballito. Por la tarde, de hecho, se montó un sorpresivo operativo policial para bloquear a los manifestantes que, casualmente, concurren a la sede de "Puan" de esa casa de altos estudios ubicada "a la vuelta" del domicilio de la familia Adorni.

A las 15, casi en paralelo al operativo de la Policía Federal en la esquina de Miro y Bonifacio, en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada se celebró la reunión del equipo en el que Javier Milei deposita la negociación política de su administración. Nuevamente el cónclave fue encabezado por su hermana Karina, que estuvo acompañada por el jefe de gabinete, el ministro Diego Santilli (Interior), la senadora Patricia Bullrich , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo , entre otros.

Durante el encuentro mayormente se debatió sobre la agenda legislativa que el Ejecutivo buscará relanzar desde la semana próxima. Por el inicio de la Semana Santa muchos legisladores están en sus provincias. Sí bien no se abundó en este tema -sólo en cuestiones técnicas-, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya validó los primeros 60 nombres que pondrá a disposición en algunas semanas ante la comisión de Acuerdos del Senado. Hoy están bajo revisión en la secretaría de Legal y Técnica.

Sí se departió sobre las mejores estrategias para apuntalar en el Parlamento las leyes de defensa de la propiedad privada, glaciares -con media sanción, se encuentra en etapa de audiencia pública en Diputados-, la ley de "hojarasca" -que, según el decir del ministro Federico Sturzenegger , busca derogar "70 leyes inútiles"- y la reforma a la ley de Salud mental.

Con el primer proyecto citado, anunciado en su momento por el Presidente, el oficialismo busca combatir las usurpaciones, agilizar los desalojos y debatir los límites a la propiedad de la tierra de los extranjeros al tiempo que intentarán echar por tierra la normativa impulsada por Máximo Kirchner, que prohíbe cambiar la actividad productiva del campo por 60 años tras un incendio. Se busca, según la vocería libertaria, de otorgar mayores garantías a la propiedad privada y que, de esa manera, se registren mayores inversiones.

Más demorada viene la promocionada reforma al Código Penal, presentada el año pasado por Milei y Bullrich en un penal de Ezeiza, que tuvo la presencia del malogrado José Luis Espert, que pocos días después bajó su candidatura a diputado nacional por el escándalo del presunto narco Fred Machado .

Es que Mahiques como flamante ministro se encuentra "revisando" el articulado y habría detectado "desfasajes" en las penas de distintos delitos. Sí hay cierta preocupación por la posibilidad que el proyecto final no agrave los castigos a los funcionarios que cometan ilícitos, tal como trascendió. En la presentación del proyecto en Casa Rosada, del 1° de diciembre de 2025, la cuenta de X de Jefatura de Gabinete había posteado: "También incorpora sanciones más severas para funcionarios condenados por corrupción, incluyendo la pérdida de la jubilación de privilegio".

Como sea, entre martes y miércoles se "afinará" la letra de la agenda parlamentaria de ambas cámaras del Congreso. La semana próxima se activarán las comisiones y, por ejemplo, en el Senado podría tratarse el proyecto que busca penal las falsas denuncias.

Milei no estuvo en la reunión; se había retirado de Casa Rosada poco antes del mediodía. Su hermana Karina, Martín y "Lule" Menem, Santilli y Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA en CABA, por la tarde disfrutaron de la fanfarria de Granaderos a Caballo que ofició un breve concierto en un custodiado Patio de las Palmeras.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín