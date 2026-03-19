“Quizás para cuando lo citemos a Adorni ya no sea jefe de Gabinete”, la chicana de una diputada que integró la comisión del caso $ LIBRA

La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) apuntó este jueves contra Manuel Adorni y dejó una chicana al confirmar su voluntad de que sea llamado a dar explicaciones en el Congreso. "Vamos a citar al jefe de Gabinete, que, quizás para cuando lo citemos ya no sea jefe de Gabinete" , advirtió la integrante de la Comisión Investigadores del caso $LIBRA, que la oposición intenta reactivar.

En diálogo con Radio Rivadavia, la diputada también aprovechó para pronunciarse sobre los escándalos que ahora rodean al jefe de Gabinete, que quedó en el ojo de la tormenta por el viaje de su esposa dentro de la comitiva oficial que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos.

"Ahora le saltó un inmueble que no había declarado. Ya no podemos pensar que son errores los de Adorni , sino que se ocultarían patrimonios y estarían enriqueciéndose por la función pública, algo que lo suponemos todo", sostuvo.

De esa forma, la legisladora hizo alusión a que al jefe de Gabinete se le adjudica una propiedad en un country ubicado al noroeste de CABA. Solo en expensas figura un monto de 700 mil pesos mensuales ; las mismas están a nombre de su pareja, Betina Angeletti. Este inmueble no fue incorporado en la última declaración jurada del funcionario.

Luego de que salieran a la luz nuevas conversaciones y llamadas telefónicas que reavivan el caso, los diputados de la oposición pidieron que se reactive la comisión que investigaba el escándalo en la Cámara baja. También buscan apartar de la investigación al fiscal Eduardo Taiano.

Bajo este nuevo panorama, Mónica Frade aseguró que están convencidos de que hubo fraude en el lanzamiento de la criptomoneda, que fue difundida en redes por el presidente Javier Milei. "Hay querellantes. Hicieron subir la cripto y luego la derrumbaron . Solamente en Argentina hay dos mil damnificados", concluyó.

Fuente: Clarín