Frente a las críticas de Milei a los empresarios, Macri salió a defenderlos: “Hay que cuidar al que invierte, no tenemos que robarlo”

El expresidente Mauricio Macri intenta volver al centro de la escena política y este jueves, en el marco de un evento con el que busca relanzar al PRO , volvió a tomar distancia de Javier Milei : mientras el mandatario lanza fuertes críticas a los empresarios, Macri reclamó "cuidar al que invierte" y "no robarlo" .

"Tenemos que cuidar a aquel que invierte, no tenemos que robarlo", sostuvo Macri en la transmisión que se realizó antes del relanzamiento formal de su espacio. Lo dijo después de insistir que el país "tiene oportunidades" pero las arruinan "los argentinos".

"Hay que hablar, ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego, ser confiables, predecibles, estamos llenos de oportunidades", insistió Macri.

El expresidente ya había hablado de Milei al repetir sus reclamos tácitos de que el libertario no escuchó sus consejos en las oportunidades en que lo visitó en Olivos. "Yo a Javier le explicaba en estas milanesas que iba a comer, que lamentablemete no fueron muy eficaces , le decía 'cuidado que en este luhgar, en esta caja de oro que es Olivos, uno empieza adquirir una dinámica que de golpe estás en una nube y es muy dificil entender lo que está pasando y es muy dificil tomar decisiones '", señaló.

Con su reclamo de cuidar a los empresarios Macri tomó distancia de un Milei que en el último tiempo redobló sus críticas. De hecho, este miércoles, en un discurso en el Palacio Libertad, los llamó "sátrapas", "parásitos" y "prebendarios" .

Fue al exponer sobre la teoría económica de Adam Smith que Milei se refirió al concepto de “la mano invisible del mercado” y sostuvo que se trata del “orden espontáneo, de la idea de que cada uno guiado por el propio interés conduce al bienestar general”. En ese contexto, hizo una comparación con el presente, su gobierno y una crítica a los empresarios.

“Pondera la competencia y la apertura. Me gustaría encontrar el párrafo cuando dice que cuando se metan con los monopolios artificiales y privilegios, todos los prebendarios, los sátrapas y los parásitos y los van a estropear públicamente. Han pasado 150 años y nada ha cambiado”, agregó el Presidente.

Fuente: Clarín