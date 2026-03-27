Quilmes: una paciente psiquiátrica entró al área restringida de un hospital y agredió brutalmente a una empleada

Una empleada de un hospital recibió una brutal golpiza por parte de una paciente psiquiátrica del mismo centro . El incidente ocurrió el martes en el Hospital Materno Infantil Dr. Eduardo Oller, ubicado en la localidad de San Francisco Solano, Quilmes. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del nosocomio.

Según consignaron medios locales, el hecho se originó luego de que la paciente de 20 años -cuya identidad no trascendió- se abriera paso con suma tranquilidad por un área restringida del hospital. Fue entonces que una mujer que trabaja para el centro de salud le indicó la prohibición de transitar por esa zona.

Tras el llamado de atención, las imágenes muestran como la paciente se dirige hacia el área de trabajo de la empleada con aparente calma y sin hacer mucho escándalo. Una vez frente a ella, la agredió con golpes de puño.

Durante la secuencia, la víctima no adopta una actitud defensiva. Además de la agresión física, la atacante arrojó el teléfono celular al piso. Finalmente, compañeros de la víctima intervinieron para asistir a la mujer.

Momentos después del incidente, personal policial acudió al hospital. Ambas protagonistas fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta de Quilmes, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 del Departamento Judicial de Quilmes. A la espera de los informes médicos y periciales sobre el estado de la imputada, el caso fue caratulado como “daños y lesiones”.

Este viernes, en declaraciones a Telefe, la mujer agredida confesó estar “muy mal” y “ medicada por todos los golpes" que recibió. Luego, detalló: “Me duele absolutamente todo: la espalda, la cabeza y la cara. Tengo la nariz hinchada, como un moretón gigante ”.

Al ser consultada sobre cómo se desarrolló el hecho, la víctima rememoró: " Vino una señora, dijo ser pastora de la paciente y que quería entrar a verla. A lo cual yo le dije que no podía“. Ante la negativa de la funcionaria del hospital, la supuesta pastora comenzó a gritar y repetir que ella quería ingresar a verla, hasta que la agresora entró en escena, quien, según la empleada, la instó a dejar pasar a la otra mujer.

“Pero ahí le vuelvo a decir que no. Que hay cámaras y que hacerla entrar me puede traer problemas” , sostuvo la empleada agredida. Esta segunda negativa obligó a la agresora a regresar a la puerta, donde mantuvo un último diálogo con la supuesta pastora, quien la arengó diciéndole que “ella tenía que pasar como sea”.

Al reingresar al nosocomio, la atacante caminó hasta el escritorio y empezó a golpear a la empleada. “Yo no quise ni mirarla a la cara. Porque a veces con estas personas, cuando vos las mirás, al instante te dicen ‘qué mirás’ y por ahí te pegan, que al final terminó pasando” , dijo para concluir.

Fuente: La Nación