Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada que aparece en el video del Gobierno por el Día de la Memoria

Con motivo de los 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria , el Gobierno publicó un video de poco más de una hora en el que cuestiona al kirchnerismo bajo el lema de “ Las víctimas que quisieron esconder ” y refuerza su postura de “memoria completa”. El material incluye el testimonio de Miriam Fernández , la nieta recuperada número 127 .

Fernández, oriunda de Mendoza , fue restituida el 27 de diciembre de 2017, cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete . Según relata en el documental, decidió —mediante un proceso judicial— mantener el apellido de sus padres de crianza, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi —fallecida en 2023—. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre ”, sostuvo.

De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo , Fernández nació en cautiverio en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus padres —que compartieron militancia en la organización Montoneros — habían sido secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla . Ambos continúan desaparecidos.

Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme ”, recordó.

“Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado", añadió y lamentó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible ”.

Casi cuatro años después , en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández —quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura— y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos”. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del (D-2), recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo del nacimiento .

Fernández recibió, además, —en el marco de una decena de juicios— dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano .

“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa . Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos", subrayó y apuntó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví ”.

Crítica de las políticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo , Fernández eligió que el anuncio de su restitución se hiciera en el anonimato, sin dar a conocer su identidad en ese entonces.

Fuente: La Nación