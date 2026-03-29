Qué dice la autopsia al cuerpo del hombre que murió tras se atacado por patovicas en un bar de San Miguel

La autopsia al cuerpo de Alexis “Pipas” Rogers , el hombre que murió en la puerta de un bar en San Miguel , confirmó que sufrió una asfixia mecánica . Este dato complica aún más la situación de los cuatro patovicas detenidos .

Según el informe forense al que accedió TN , Rogers murió por falta de oxígeno en el cerebro provocada por la presión que sufrió en el cuello , que a su vez hizo que su corazón disminuyera la frecuencia y la fuerza de sus latidos.

Los documentos mencionan una " anoxia cerebral , acompañada de congestión visceral generalizada, hipotensión y bradicardia “.

Los especialistas calificaron la muerte como “violenta y compatible con un estrangulamiento” , es decir, con una maniobra externa que provocó el deceso.

La autopsia reveló además congestión en varios órganos (pulmones, hígado, riñones y cerebro) y manchas características de asfixia en el cerebro. También se encontraron golpes y raspaduras en el rostro y las rodillas , que los médicos consideraron “heridas menores y sin relación directa con la muerte”.

Estos resultados coinciden con lo que se ve en los videos de seguridad. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 21 de marzo, en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía, en San Miguel. Rogers había salido a celebrar con su hijo y un amigo el nacimiento de su nieta .

Según la reconstrucción del caso, el hombre intentó ingresar al local nocturno, pero el acceso le fue negado por los patovicas. Cuando ya se retiraba, dio media vuelta y se generó un cruce con el personal de seguridad que, en segundos, escaló en una pelea. Uno de ellos lo tomó por el cuello y lo asfixió, mientras que otro le pegó estando en el piso, según relató el hijo de la víctima.

La muerte de Rogers está siendo investigada por la UFI N°21 del Departamento Judicial de San Martín , a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que ya indagó a los cuatro empleados de seguridad detenidos.

Se trata de Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza Lobos .

Según pudo saber TN , Urquiza es el más complicado. “Es quien tomó del cuello a Rogers” , precisó el abogado. Le dicen “Fantino”, por su parecido con el conductor, y es experto en artes marciales. En el bar Suttón, donde ocurrió la muerte, era el jefe de seguridad.

De igual forma, la querella, que recién pudo ingresar a la causa el sábado a la tarde por una demora de la fiscalía, pide que todos sean investigados como coautores.

La familia de la víctima, que presenció todo el episodio, también pide ampliar la responsabilidad a los dueños del bar y al municipio. Según el abogado de la familia, Emiliano Gareca , se violó la faja de clausura. “Pedimos que se investigue si se modificó la escena del crimen” , adelantó.

En las últimas horas, solicitaron la prisión preventiva de los acusados. Por su parte, la fiscal deberá hacer la solicitud ante el Juzgado de Garantías esta semana, o en su defecto otorgar la excarcelación hasta el juicio.

Fuente: TN