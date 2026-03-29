Preocupación en Italia por el árbitro designado para el repechaje del Mundial 2026 ante Bosnia: Clément Turpin

“Un antecedente escalofriante” . Así describió La Gazzetta dello Sport , el medio deportivo de mayor tradición en Italia , la designación del árbitro para el trascendental partido del martes entre la selección azzurra y Bosnia , en la ciudad de Zenica, por el último paso en el repechaje para la Copa del Mundo 2026 . La autoridad del encuentro será el francés Clément Turpin (43 años), que también fue el árbitro en 2022 cuando Italia cayó por 1-0 como local ante Macedonia del Norte, quedando afuera de Qatar 2022, por segunda vez consecutiva de Mundial.

“La intención es clara. Para un partido tan delicado, la UEFA ha optado por enviar al mejor árbitro (...) Por otro lado, quienes dan importancia a ciertas señales externas no estarán del todo satisfechos. El francés también arbitró el partido Italia-Macedonia del Norte en 2022, que terminó trágicamente con la eliminación de la selección italiana para el Mundial. Con la enorme esperanza de que no se repita la misma suerte el martes en Zenica contra Bosnia” , publicó el mismo medio.

Difícilmente se discuta la capacidad de Turpin. Pero también se lo conoce como un árbitro muy estricto, que estuvo envuelto en distintos enfrentamientos dialécticos con figuras de la dirección técnica en el fútbol europeo como Diego Simeone, Pep Guardiola y José Mourinho, entre otras. Con chapa internacional desde 2010, dirigió encuentros de Mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos. Arbitró la final de la Europa League de 2021 entre Villarreal-Manchester United, además de la definición de la Champions League 2022 entre Liverpool-Real Madrid. Más allá de lo sucedido en el repechaje de 2022, en Italia lo miran de reojo por haber cometido errores en desafíos internacionales que tuvieron a Milan y a Roma como protagonistas.

El desafío de Italia en Bosnia no se presenta sencillo. El equipo local, que llegó a esta instancia tras superar por penales a Gales en Cardiff el último jueves, intentará llegar por segunda vez a un Mundial, tras la presencia en Brasil 2014. Desembocó en el repechaje tras ser segunda en el grupo que obtuvo Austria, rival de la Argentina en el Mundial. Recibirá a Italia en el Bilino Polje, un estadio pequeño, de la década del 70, con las tribunas encima del campo, elegido en lugar de uno más amplio en Sarajevo. La capacidad de 13.812 espectadores se verá reducida a alrededor de 11.000 debido a la sanción que le aplicó la FIFA por los incidentes en un encuentro ante Rumania, en noviembre de 2025, por la penúltima fecha de las eliminatorias europeas.

En una oportunidad, el árbitro francés expulsó al Cholo Simeone por supuesto exceso verbal del DT argentino. Fue durante un partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, por la Europa League. En diciembre del año pasado, asimismo, Guardiola se molestó con Turpin tras la quinta fecha de la fase liga de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid. El DT español no se mostró conforme con el arbitraje de Turpin, que tuvo que ser llamado por el VAR para que revisara un claro penal de Antonio Rüdiger sobre Erling Haaland, que derivó en el 2-1 final.

Turpin, además, se vio envuelto en un hecho muy llamativo. Pocos días después de arbitrar el partido entre Juventus y Ajax, en abril de 2019, sufrió una usurpación de identidad en un contexto de narcotráfico . Según informó el diario L’Equipe , una banda utilizó el nombre del colegiado con el fin de pasar droga con más facilidad. Los delincuentes, según la investigación de la Dirección Regional de la Policía Judicial de Versalles, transportaban grandes cantidades de droga entre Bélgica y Francia en un Renault Laguna Gris registrado a nombre de Turpin. “Los traficantes han usado su nombre para divertirse y porque son fanáticos del fútbol”, contó una fuente de la investigación a L’Equipe .

Posteriormente se supo que el vehículo había sido utilizado por narcotraficantes para transportar armas (incluidos lanzacohetes, Kalashnikovs y pistolas), así como una gran suma de dinero, que ascendía a 1,6 millones de euros. “No tengo nada que ver con todo esto. ¿Qué me inspira esta historia? Lo digo a menudo, el trabajo del árbitro es muy peligroso”, comentó Turpin sobre el asunto.

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Fuente: La Nación