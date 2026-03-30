Por un bloqueo atmosférico, vuelve un intenso calor a la Argentina: hasta cuándo durará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un informe especial para alertar sobre una situación insólita: una ola de calor con temperaturas de pleno verano en pleno otoño. El fenómeno afecta a la región norte y centro del país , incluida la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires , y se extenderá durante toda la semana.

Según el SMN, el responsable es un bloqueo atmosférico , una especie de “muralla” de aire que frena el paso de frentes fríos y deja el mismo clima estancado durante varios días. Así, las máximas pueden llegar hasta 40 grados en las zonas más cálidas.

El informe detalla que el avance de un frente cálido desde el norte provocará altas temperaturas en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires . En estos lugares, las máximas oscilarán entre 32 y 38 grados , mientras que las mínimas estarán entre 22 y 27 grados , con una sensación térmica elevada.

El SMN advirtió que los valores más extremos se esperan en Formosa y Chaco , donde el calor podría llegar a los 40 grados y mantenerse hasta el viernes 3 de abril inclusive.

En la Ciudad de Buenos Aires , el pronóstico también muestra marcas inusuales para esta época: máximas de 29 y 30 grados durante toda la semana . La anomalía térmica prevista es de 4 a 5 grados por encima de lo normal , según la zona.

Un bloqueo atmosférico ocurre cuando los patrones normales del clima “se traban” y la circulación habitual de la atmósfera se vuelve muy lenta o se detiene. Esto genera una zona de alta presión muy persistente que actúa como una barrera, al desviar o frenar el paso de tormentas y frentes fríos. El resultado: el mismo tipo de clima se queda estancado y las temperaturas se disparan.

Ante este panorama atípico , las autoridades recomiendan tomar medidas de prevención , sobre todo en los grupos de mayor riesgo:

Las autoridades insisten en la importancia de cuidarse y estar atentos a los síntomas de golpe de calor.

Fuente: TN