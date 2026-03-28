Por qué los murciélagos se refugian en los techos de las casas y qué encuentran ahí que no tienen en cuevas

En muchas casas, los murciélagos suelen instalarse en los techos , altillos o cerca de las tejas, especialmente durante ciertas épocas del año. Aunque pueda parecer una casualidad, no se trata de una elección al azar: estas estructuras les ofrecen condiciones muy convenientes para descansar y resguardarse.

A diferencia de lo que muchas personas creen, estos animales no se instalan en los techos de las casas por una mera casualidad. Los murciélagos suelen buscar espacios donde encuentran refugio , poca exposición al exterior y ciertas condiciones que les permitan estar ahí durante varias horas.

En ese sentido, los techos y altillos de las casas se presentan como un refugio ideal: suelen estar en la altura, tienen huecos o grietas que funcionan como escondites y, además, les brindan más protección que otros espacios exteriores.

Entre las principales razones por las que los murciélagos se refugian en los techos de las casas, se destacan las siguientes:

De todas maneras, esta conducta no significa que prefieran los techos de las casas sobre otros refugios de la naturaleza. En muchas ocasiones, los aprovechan porque son accesibles y fáciles de encontrar en las grandes ciudades , donde hay menos espacios naturales.

Sin embargo, su presencia adentro de las casas puede traer ciertos inconvenientes. Entre los más frecuentes, se encuentran los siguientes:

Que los murciélagos se refugien en los techos de las casas demuestra hasta que punto la vida silvestre logró adaptarse a las construcciones realizadas por el ser humano . De todas maneras, si su presencia genera inconvenientes, conviene buscar una solución directa para que no causen problemas dentro del hogar.

Fuente: TN