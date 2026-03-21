PINAMAR: Se instaló en Cariló en octubre pero estafadores usan su Telepase en autopistas porteñas

ZONALES





Un nuevo caso de estafa vinculada al sistema TelePASE se investiga en Pinamar, luego de que una mujer de 74 años denunciara que están utilizando su dispositivo para generar cobros en autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires, pese a que ella reside en la costa desde octubre.





Según supo CNM, la mujer constató movimientos irregulares en el resumen de su tarjeta de crédito, donde aparecían múltiples cargos por peajes en zonas por las que nunca circuló con su camioneta que, de hecho, está en Cariló.





La damnificada aseguró además que los descuentos continúan apareciendo, lo que la llevó a presentar capturas de pantalla como prueba. La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente.





Cómo funciona la estafa con TelePASE





El caso se da en un contexto donde comenzaron a multiplicarse las denuncias por fraudes vinculados al sistema de peajes electrónicos. Con la expansión del sistema Free Flow —que permite pasar sin detenerse y cobra automáticamente— creció también el número de usuarios y, en paralelo, las modalidades delictivas.





Una de las principales formas de engaño detectadas es el phishing, un mecanismo mediante el cual los delincuentes simulan ser organismos oficiales para robar datos personales.





El especialista en ciberseguridad Leonardo Gianzone explicó que se trata de un sistema de “clonado de página web con suplantación de identidad”. En la práctica, el usuario recibe un correo electrónico que aparenta ser oficial, donde se le informa sobre una supuesta deuda de peajes y se le pide ingresar a un enlace para regularizarla.





Una vez dentro de ese sitio falso, la víctima introduce sus datos bancarios, lo que permite a los estafadores acceder a la información de la tarjeta. A partir de allí, se generan cargos reiterados, muchas veces de bajo monto, lo que dificulta detectarlos rápidamente.





“Cuanto más digitalizamos servicios esenciales, más ampliamos la superficie de ataque para el delito”, advirtió el especialista.





Qué dicen desde el sistema de autopistas





Desde Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) remarcaron que “nunca solicitarán datos sensibles por teléfono, WhatsApp o enlaces externos”, y alertaron que cualquier pedido de ese tipo debe considerarse una estafa.





También indicaron que todos los trámites deben realizarse únicamente a través del sitio oficial y la aplicación oficial de TelePASE, y recomendaron no descargar apps alternativas ni responder mensajes de cuentas no verificadas.





Por su parte, desde concesionarias viales explicaron que el sistema funciona mediante lectura automática del dispositivo, pero que en algunos casos excepcionales puede intervenir un sistema de cámaras que reconoce la patente del vehículo.





“El medio de pago en las pasadas puede realizarse a través de tarjetas de crédito, débito o Mercado Pago. Cuando el dispositivo no se detecta automáticamente, se activa un sistema de cámaras con tecnología OCR”, detallaron. En ese sentido, también admitieron que pueden producirse errores en la lectura, aunque aclararon que “en estas situaciones, se realiza el reintegro correspondiente”.





Recomendaciones para evitar fraudes





Ante el aumento de estos casos, se insiste en revisar periódicamente los consumos, especialmente cada 15 días, que es el período habitual de facturación del sistema.





Además, se recomienda que, ante cualquier cargo sospechoso, el usuario lo desconozca dentro de los 30 días y realice la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales.





El caso ocurrido en Pinamar vuelve a poner en evidencia una problemática creciente: la vulnerabilidad de los sistemas digitales frente a nuevas formas de delito que avanzan al mismo ritmo que la tecnología.