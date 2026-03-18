Pinamar presentó su ambiciosa agenda cultural y deportiva 2026: más de 60 eventos para potenciar el turismo todo el año

ZONALES

El municipio de Pinamar dio a conocer oficialmente su Agenda Cultural y Deportiva 2026, una propuesta integral que contempla más de 60 eventos a lo largo de todo el año con el objetivo de consolidar al destino como un punto turístico activo en cada estación.





La presentación se realizó en el Centro Cultural de Ostende, con la participación de autoridades locales, representantes del sector privado, integrantes del Consejo Turístico y Económico, y medios de comunicación. Allí se expusieron los principales lineamientos de una estrategia que busca romper con la estacionalidad y generar movimiento económico sostenido más allá del verano.





El intendente Juan Ibarguren fue uno de los principales oradores y destacó la importancia de planificar una agenda anual que acompañe el crecimiento de la ciudad. En ese sentido, remarcó que, si bien la temporada estival sigue siendo el principal motor económico, el desafío es mantener la actividad durante todo el año.





Además, puso en valor el trabajo conjunto con el sector privado, señalando que hoteles, comercios, gastronómicos y emprendedores cumplen un rol clave en la construcción de una ciudad activa. Según explicó, cada evento no solo convoca visitantes, sino que también genera impacto directo en la economía local, desde el alojamiento hasta el consumo en distintos rubros.





Por su parte, desde la Secretaría de Turismo y Cultura destacaron que algunos eventos deportivos llegan a convocar a más de 700 participantes, lo que implica un importante movimiento turístico incluso en temporada baja. También subrayaron que la agenda es abierta, lo que permite que nuevos organizadores sumen sus propuestas a lo largo del año.





El calendario combina propuestas deportivas de alto nivel, festivales culturales, eventos gastronómicos y actividades recreativas para toda la familia. Entre los más destacados aparecen la Fiesta de la Cerveza, el Duatlón Yacovino Giles (con varias fechas), el Festival y Mundial de Tango, el BAFICI Itinerante, el Festival de Cine de Terror en el Bosque, la Fiesta de la Pescadilla y múltiples competencias nacionales en disciplinas como karate, taekwondo y patín.





También se incluyen eventos tradicionales y celebraciones estacionales como Semana Santa, la Fiesta de la Primavera, la Semana del Vino y propuestas vinculadas al arte, la música y el cine que se desarrollarán de manera continua durante todo el año.





La iniciativa forma parte de una política clara de desestacionalización del turismo, que busca posicionar a Pinamar no solo como un destino de verano, sino como una ciudad con propuestas permanentes para residentes y visitantes.





📅 PRINCIPALES EVENTOS 2026 EN PINAMAR

🗓️ MARZO

Torneo Counter Strike – 24/3

Fiesta de la Cerveza – 21 al 23/3

Carrera del Agua – 22/3

Duatlón Yacovino Giles (1° fecha) – 29/3

Encuentro Regional de Mini Básquet – 29/3

🗓️ ABRIL

Semana Santa en Pinamar

Misa Criolla – 4/4

Éxodo de Aguas Abiertas – 4/4

Golf Gourmet – 25/4

Duatlón Yacovino Giles (2° fecha) – 26/4

🗓️ MAYO

Copa Pinamar Sub 18 – 1 al 3/5

Pinamar Danza – 3/5

Campeonato Links Pinamar (inicio) – 9/5

Copa Taekwondo – 17/5

Copa Pinamar Maxi y Mayores – 22 al 25/5

🗓️ JUNIO

Copa Pinamar Sub 15 – 12 al 14/6

Evento de Zumba – 20/6

Festival y Mundial de Tango – 27 y 28/6

Semana de Pinamar – 24/6 al 1/7

🗓️ JULIO

Gira turística promocional – 1 al 7/7

Evento de Patín – 11 y 12/7

Letras de Mar – 25 y 26/7

🗓️ AGOSTO

Desafío Pinamar Columbia – 9/8

BAFICI Itinerante – 15 y 16/8

Festival de Folklore – 22/8

🗓️ SEPTIEMBRE

Fiesta de la Pescadilla – 11 al 13/9

Semana del Vino – 19 y 20/9

Fiesta de la Primavera – 20 y 21/9

FIT Latinoamérica – 26 al 29/9

🗓️ OCTUBRE

Olimpiadas Interprofesionales – 1 al 4/10

Festival de Cine de Terror en el Bosque – 10 y 11/10

Nacional de Taekwondo ITF – 17 al 19/10

Macabeos Juveniles – 23 al 25/10

La Noche de los Hoteles – 31/10

🗓️ NOVIEMBRE

Festival de la Música – 20 al 22/11

FLIP (Literatura Infantil) – 21/11

Copa Atlántica de Patín – 20 al 24/11

Olimpiadas Pinamarenses – 28 y 29/11

🔹 Eventos permanentes durante todo el año: