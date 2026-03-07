PINAMAR: Denunciaron a un profesor por el envío de una foto indecente a una alumna

ZONALES

La madre de una joven estudiante de 17 años se presentó ante la policía para denunciar que la menor recibió una foto de parte de un profesor de su hija en donde se ve a un hombre desnudo.





Según supo CNM la mujer descubrió el material en las últimas horas pero llegó al celular de la chica el pasado 20 de febrero.





En la imagen se observa a un hombre que sostiene una hoja blanca, se ve la zona genital pero está cortada para no mostrar ni el torso ni la cara.





Se solicitó una medida cautelar para evitar que el hombre pueda estar en el edificio del colegio secundario mientras la menor se encuentre cursando.



