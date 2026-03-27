Patadas y fracturas en escuela de Mar del Plata: brutal agresión a un alumno de 14 años

ZONALES





Un grave episodio de violencia escolar se registró en la Escuela N° 38 de Mar del Plata, donde un alumno fue atacado por otro estudiante y terminó con fracturas en el rostro tras recibir golpes y patadas mientras se encontraba en el suelo.





El hecho ocurrió dentro del establecimiento educativo y quedó registrado en un impactante video que rápidamente generó preocupación en la comunidad.





Según la denuncia radicada ante la Policía, la víctima —de 14 años— fue golpeada primero con puños y luego con patadas en la cara, incluso cuando ya estaba indefensa en el piso.





Tras la agresión, el menor fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde se le realizaron estudios médicos. El informe confirmó fracturas en los huesos propios de la nariz y en la apófisis frontal derecha del maxilar superior, además de hematomas en la región facial. También se detectó inflamación y compromiso en los senos maxilares.





En el ámbito escolar, otra madre dejó asentada una presentación en la que advirtió que el presunto agresor ya había evidenciado conductas violentas durante el último año.





Según su testimonio, en reiteradas oportunidades se habían manifestado preocupaciones por su comportamiento, aunque consideró que las medidas adoptadas no fueron suficientes para prevenir una situación de esta gravedad.





El caso fue formalmente denunciado y ya intervienen las autoridades correspondientes, que avanzan en la investigación de lo ocurrido.