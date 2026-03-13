Nuevo ataque del “karateca de La Plata”: con una patada descendente rompió la puerta de un local y robó

La impunidad del “karateca de La Plata” sumó un nuevo capítulo este viernes. Con una sorprendente técnica que parece salida de un dojo, el delincuente encapuchado volvió a atacar un comercio en la zona norte de City Bell, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los locales ante una modalidad que no se detiene.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en un kiosco ubicado en el cruce de las calles 473 bis y 13 . Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes ya están en manos de los investigadores.

En la filmación se observa al sospechoso llegar caminando con total tranquilidad. Vestía short, una campera con la capucha colocada y cargaba una mochila en su espalda. Sin mediar herramientas ni palancas, el delincuente utilizó su propio cuerpo como arma.

El protagonista del video se posicionó frente a la puerta de entrada y, con un movimiento seco y preciso , lanzó una patada que destrozó la cerradura y el panel inferior.

Una vez adentro, el ladrón no perdió el tiempo. Estuvo apenas unos segundos dentro del comercio, lo suficiente para manotear la recaudación y mercadería de valor.

El delincuente salió rápidamente por el mismo hueco que generó en la puerta y desapareció de la zona antes de que sonaran las alarmas o llegara el patrullero.

Fuente: TN