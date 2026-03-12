Murió un motociclista de 73 años tras chocar contra un auto

NACIONALES





Un hombre de 73 años murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un choque entre una motocicleta y un automóvil en el ingreso a la localidad cordobesa de San Pedro, en el valle de Traslasierra.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por medios de la zona, la víctima conducía una Motomel cuando se produjo el choque con un Fiat Regata. Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital Regional Villa Dolores, donde falleció.

Tras el accidente, se desplegó un operativo con la presencia de efectivos policiales y personal de emergencias, que trabajaron en la asistencia y en el resguardo del área.

Las causas que provocaron el choque aún no fueron establecidas y quedaron bajo investigación mientras se realizan las pericias correspondientes.



