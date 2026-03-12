Cayó un hombre que esclavizó y abusó de una menor tras permanecer prófugo durante 10 años

Luego de haber permanecido prófugo durante una década, las autoridades lograron detener a un hombre que había sido denunciado por explotar laboralmente y abusar sexualmente de una joven boliviana . Al momento de los hechos, la víctima era menor de edad cuando fue captada en la ciudad de Oruro , Bolivia , con la promesa de trabajar en un comercio de ropa en Córdoba .

El acusado fue identificado como Maykol Rodrigo Challapa , un ciudadano boliviano de 35 años que fue localizado y detenido por Gendarmería Nacional en la provincia de Santa Fe en diciembre del año pasado. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae , era buscado desde 2016, después de que lograra escaparse de las autoridades.

No obstante, la causa cuenta contra acusada, que ya fue condenada por la Justicia. Se trata de María Marta Schianni , la ex pareja de Challapa que en 2025 fue condenada a seis años y medio de prisión por explotación laboral, tráfico ilegal de personas y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros agravados por tratarse de una menor .

Según la información publicada por El Doce.tv , la situación procesal de Mamani Cussi atravesó varias etapas. En 2016, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba la absolvió, pero la Fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo, ordenando un nuevo juicio.

Fue así que el 10 de febrero de 2020, la mujer fue declarada en rebeldía y se ordenó su captura internacional. Su paradero sería descubierto el 9 de octubre de 2023, cuando las autoridades la detuvieron en territorio boliviano.

Frente a esto, el juez Julián Falcucci inició los trámites para concretar su extradición, la cual se llevó a cabo el último 31 de enero de ese año. El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina recibió a la extraditada en el Aeropuerto Internacional Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”, desde donde fue trasladada al complejo carcelario provincial.

De esta manera, Mamani Cussi volvió a ser juzgada el año pasado, instancia en la que fue clave la confesión de la acusada. Además de los seis años y medio de prisión, la Justicia le ordenó pagar una compensación económica de 4,5 millones de pesos a la víctima.

Con la detención de Challapa, se cerró una etapa clave en la investigación iniciada cuando se comprobó que la víctima, una adolescente de 17 años oriunda de Oruro, Bolivia, había sido llevada a la Argentina bajo la promesa falsa de trabajar en un local de venta de ropa administrado por la pareja.

El traslado sucedió el 30 de septiembre de 2014, cuando la menor fue subida a un colectivo de larga distancia de forma ilegal. Según corroboraron los investigadores, la joven ni siquiera contaba con documentación propia, por lo que utilizaron los datos de su hermana gemela.

Una vez que arribaron al destino final, la menor fue obligada a trabajar extensas jornadas, sin cobrar salario alguno, bajo malos tratos y siendo sometida a violencia física y psicológica. El relato de la adolescente fue clave en el proceso, ya que logró aportar declaraciones como que los acusados le decían que “pertenecía a ellos” y la consideraban “su esclava” .

Además, Mamani Cussi fue encontrada responsable de evitar que pudiera establecer “vínculos y/o contactos con terceros y con su propia madre , para alimentarse debidamente, para acceder a atenciones médicas frente a problemas de salud, para tener cualquier tipo de privacidad y para disponer voluntariamente de su dinero o algún otro recurso material”.

El caso salió a la luz solo después de que la joven lograra pedir ayuda a través de Facebook, buscando contactar a una amiga a quien le confesó: “Me quiero morir, no quiero estar más así”. Así, el 11 de febrero de 2015, la Policía de Córdoba la rescató del departamento donde vivía junto a sus captores.

