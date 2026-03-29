Moreno: un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro durante un intento de robo

Un cabo de Gendarmería Nacional mató a un motochorro e hirió gravemente a otro durante un violento intento de robo en Trujui , partido bonaerense de Moreno .

El episodio ocurrió este sábado cerca de las 23, en la esquina de Avenida Roca y Vasco Da Gama , y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El efectivo, de 28 años, que pertenece a la Región 1 de Campo de Mayo, iba de civil en su moto cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una Honda Wave sin patente . Uno de los asaltantes tenía lo que luego se comprobó que era una réplica de pistola 9 mm.

Ante la amenaza, el gendarme sacó su Bersa Thunder Pro calibre 9 mm y disparó entre cuatro y cinco veces contra los delincuentes.

De acuerdo a la reconstrucción, uno de los asaltantes, Ariel Otaiz , de 23 años, recibió un balazo al costado del cuerpo y fue trasladado por el SAME al hospital local, donde ingresó muerto.

El otro sospechoso, de 17 años, sufrió heridas en el tórax y en la pierna derecha. Permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.

Durante el forcejeo, el gendarme cayó de su moto y sufrió heridas leves, principalmente raspones, pero está fuera de peligro.

El hecho motivó un fuerte despliegue de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar y secuestró tanto la moto de los presuntos delincuentes como el arma reglamentaria que usó el gendarme.

Las cámaras de seguridad de la zona resultaron clave para la investigación. La fiscal Rebeca Patiño , titular de la UFI N° 4, se presentó en la comisaría 2° de Trujui durante la madrugada para tomarle declaración al gendarme y verificar los videos.

La fiscal dispuso la libertad para el gendarme, al considerar que actuó en legítima defensa, aunque seguirá investigado por homicidio.

Fuente: TN