Milei volvió a hablar de la “traición”: de referencias a Villarruel hasta el reverdecer de la interna del Gobierno

Javier Milei sorprendió este lunes al compartir una historia en sus redes sociales con una "reflexión" sobre el origen de la "traición" y en su entorno volvieron a apuntar contra Victoria Villarruel, a la que acusan de haber conspirado contra el Gobierno, pero también surgieron suspicacias por el reverdecer de la interna oficial con los posibles cambios en estudio en áreas sensibles como la SIDE y la inestable situación del jefe de gabinete, Manuel Adorni, a raíz de los escándalos por su modo de vida y la decisión de subir a su esposa a un vuelo oficial .

"La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza" , reza la publicación del mandatario en su cuenta de Instagram que, en verdad, replicaba el texto de la cuenta @culturaconlectura. La nueva referencia del primer mandatario a un tema tan sensible se produjo en un contexto signado por desconfianzas internas en medio de la polémica por los viajes de Adorni a Nueva York y Punta del Este, además de las nuevas revelaciones del caso $LIBRA.

Pero dos fuentes oficiales muy cercanas al jefe de Estado no dudaron en afirmar que la referencia del mandatario tenía un destinatario ineludible: la Vicepresidenta. "Habla de Villarruel", dijeron sin dudarlo.

En este contexto, el propio Milei, a través de su cuenta de X, ya entrada la noche pareció confirmar esta sospecha: "Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías. Si quieren una pista vayan a buscar a la que se cree que es “Sigfrida” (KAOS). CIAO!".

Cerca de la Vice, en tanto, conjeturaron que "esta vez parece va más allá de Victoria por los propios problemas internos que tienen, como los cambios que se vienen en la SIDE". Un análisis parecido realizó un integrante muy importante del armado de LLA que, reconoce, "lo de Villarruel viene de hace tiempo, ahora parece que refiere a alguien de adentro . Hay temas como la situación de Adorni o la supuesta estocada contra Santiago Caputo" y su influencia en el gabinete, casualmente en el organismo que rige la inteligencia en Argentina, el ARCA o la secretaría de Transportes.

En tanto, otro integrante del círculo aúlico del Presidente estimó que " quizás ese mensaje no se refería a un caso específico... Javier a veces recuerda alguna cosa al ver un posteo y lo difunde".

Siguiendo esta línea, el jefe de Estado luego posteo en su cuenta de IG mensajes de la cuenta @culturaconlectura: "No todo merece perdón...Sabían lo que hacían" y también "No todos los que aparentan bondad...actúan con buenas intenciones".

El primer mandatario se mostró muy activo en sus redes sociales en este fin de semana largo que, a la postre, resultó en parte un bálsamo en medio de la convulsión por el denominado "Adorni-gate" y las revelaciones de la presunta estafa con la cripto $LIBRA, que tiene apuntado a un ex confidente y empleador de Milei, como Mauricio Novelli.

Los rumores sobre un supuesto relevo de Adorni a causa de los vuelos -el que subió a su mujer en una comitiva oficial a Nueva York y el que accedió con su familia a Punta del Este pagado, al parecer, por su amigo Marcelo Grandio - siguieron durante todo el feriado, a lo que se sumó la polémica por la compra de una casa en un country de Exaltación de la Cruz. Pero el Presidente y su hermana Karina no estarían pensando en un cambio en la jefatura de gabinete. Por ahora. " Sí sorprende que a Manuel no sale nadie (a los medios) a defenderlo ", se sinceró un importante funcionario consultado.

Sin embargo, en el oficialismo crece la reflexión que la crisis en la que ingresó el jefe de Gabinete "fue autoprovocada" más que producto de una fuerte embestida interna, "como el caso de (el ex jefe de gabinete) Guillermo Francos" , aportó la misma fuente consultada. "Pero hoy Adorni es el jefe de gabinete. Tampoco es bueno andar cambiando tan seguido de equipo. Y en su caso, además, hay que esperar a que avance la Justicia", concluyó.

A pesar del malestar en el Gabinete por lo que consideran un error no forzado que dañó el discurso presidencial, Adorni esta semana volvería a mostrarse en reuniones mano a mano con los ministros. Pero dentro del equipo de gobierno no escapan las críticas a su figura: "Tendría que haber explicado mejor, mostrando facturas o si recibió alguna herencia para justificar la casa del country", mencionó una calificada fuente gubernamental consultada. En el corazón del Gobierno le dan entre dos y tres semanas para intentar dar vuelta la página y hasta echan a correr nombres de posibles reemplazantes, como Diego Santilli , titular de la cartera política, o el canciller Pablo Quirno .

Redactor de Política.

Fuente: Clarín