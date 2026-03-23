Presti visitó el Pentágono para negociar la compra de helicópteros a EE.UU. pero no hubo promesas de ayuda para la guerra en Medio Oriente

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti , se reunió este lunes en Washington con el subjefe del Pentágono para afianzar la relación militar estratégica entre Argentina y Estados Unidos en medio de la guerra contra Irán y con el nuevo foco del gobierno de Donald Trump orientado a la seguridad en las Américas.

El ministro busca comprar helicópteros Black Hawk y otro tipo de equipamiento militar para proteger infraestructura crítica en el país. “Hubo predisposición total”, dijeron a Clarín fuentes al tanto de la reunión.

En la cita más importante de su viaje a Washington, Presti se reunió al mediodía con Jospeh Humire, el subsecretario de Defensa y segundo de Pete Hegseth, para fortalecer una agenda común de “capacidades multidominio” y profundizar el diálogo con Estados Unidos, dijeron a Clarín fuentes al tanto de la reunión en Washington.

Estas capacidades significan la coordinación simultánea en todos los ámbitos (terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial) para lograr “ventajas estratégicas”. “No es acumular más poder bruto: es sincronizar todos los medios disponibles en el momento correcto”, explican y señalan que es parte de la teoría de “disuasión” en Defensa.

Según fuentes al tanto de la reunión, los funcionarios hablaron de “integración regional, de temas del hemisferio, de estrechar lazos y del equipamiento de las fuerzas armadas”. Concretamente se conversó sobre una posible compra o donación de helicópteros Black Hawk que Estados Unidos ya no utilice . “Hubo apoyo, predisposición total” a la idea, dijeron las fuentes, aunque aclararon que las conversaciones están en una etapa inicial. “ No se habló de números ”, dijeron.

La operación sería a través del Foreign Military Sales (FMS) , o sistema de Ventas Militares al Extranjero, un programa del gobierno de Estados Unidos que permite vender equipamiento militar, servicios y entrenamiento a países aliados o socios. Garantiza al Pentágono que los equipos vendidos estén bajo control y estándares de EE.UU, permite que las fuerzas armadas puedan operar juntas y genera influencia geopolítica.

El ministro Presti considera que es necesario proteger la infraestructura crítica del país, como por ejemplo Vaca Muerta, centrales nucleares, oleoductos, puertos, yacimientos de minerales estratégicos y tierras raras, por ejemplo. Y Estados Unidos puede ayudar con los BlackHawk, que son helicópteros de traslado que podrían mejorar la capacidad de despliegue en caso de un problema en algún punto sensible.

La reunión en el Pentágono sucedió en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán , cuando el presidente Trump busca desescalar el conflicto luego de un fin de semana de amenazas cruzadas entre el republicano y el régimen iraní, sobre ataques a infraestructura eléctrica estratégica, como plantas de generación de energía y desalinizadoras, una espiral peligrosa que pareció bajar cuando Trump anunció este lunes por la mañana que estaban negociando con Teherán, aunque desde el régimen persa no lo confirmaron.

Fuentes de Defensa señalaron a Clarín que, a pesar de ser aliados estrechos, Estados Unidos no pidió ayuda a la Argentina para Oriente Medio . Además, afirman que, aunque lo pidieran, no podrían enviar asistencia porque no tienen la capacidad militar que el Pentágono precisa . Puntualizan que EE.UU. podría necesitar un destructor o fragata que tenga un sistema antidrones, una tecnología con la que no cuenta hoy Argentina ni ningún país de América latina.

Antes de la visita al Pentágono, Pestri se reunió el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak , y con Alberto Fohrig, ex funcionario del ministerio de Seguridad argentino, que recientemente fue nombrado como enlace para Haití por el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

Según contaron fuentes al tanto de la reunión, allí se habló especialmente de la crisis institucional en Haití, donde el gobierno de Donald Trump tiene un interés especial porque allí proliferan sociedades criminales transnacionales que usan a la isla para el tráfico de drogas, de trata y otros delitos como consecuencia de un estado ausente por décadas. Argentina siempre ha mostrado un compromiso histórico para contribuir a la mejora de la situación en la isla.

Los funcionarios conversaron sobre la hoja de ruta que la OEA está definiendo para impulsar en Haití a partir de que se desplieguen las fuerzas de las Naciones Unidas en el terreno, posiblemente en abril, para estabilizar la situación. Según las fuentes, Argentina podría contribuir con un hospital militar móvil, con capacidad médica sobre todo en cirugía y situaciones críticas. Y también podría ofrecer un batallón de ingenieros militares para tarea de apoyo en cuestiones logísticas e infraestructura clave como plantas potabilizadoras de agua. Además, podría ser parte de un proyecto regional de cooperación técnica para formación de militares haitianos. Las propuestas deben ser aprobadas por el jefe de misión de la ONU en Haití y las autoridades haitianas.

Es la segunda visita de Presti a los Estados Unidos en lo que va del año . A principios de marzo, participó en Miami de la Conferencia de las Américas contra los Carteles de la droga en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde el principal orador fue el ministro de Guerra de Trump, Pete Hegseth, y se comprometieron a luchar juntos contra el narcoterrorismo en el continente.

Este martes el ministro recibirá un premio de la Junta Interamericana de Defensa, junto con otras autoridades militares y representantes de otros países, por el compromiso de Argentina en la región. El mismo día regresará ese mismo día a Buenos Aires.

Periodista,

Fuente: Clarín