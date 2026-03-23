El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comienza de forma provisional en mayo

Cada uno con su tono y todos por separado a diferencia de los comunicados conjuntos que hubo en otros momentos de la historia, los países fundantes del Mercosur celebraron el anuncio de la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen , de que a partir del 1 de mayo comenzará a regir de manera provisoria el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques.

El acuerdo fue firmado el pasado el pasado 17 de enero en Asunción , capital por seis meses de la presidencia pro témpore del Mercosur. Pero días después, en una votación que mostró que varios países, como Francia y Hungría , seguían en desacuerdo con el mismo, el Parlamento Europeo solicitó a la Corte de Justicia de la UE que verificara la legalidad de ese acuerdo comercial, lo que frenó su aplicación. En una interna entre los 27 miembros de la UE, el Consejo Europeo decidió darle mandato a la Comisión para que, si así lo consideraba, ordenara su aplicación provisional con el impulso contrario al rechazo francés de países como Alemania y España.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea al anunciarlo este lunes. La fecha ya se conocía pero la UE lo oficializó.

A tono con los saludos de cada país, el canciller Pablo Quirno , celebró como suele comunicarse con un posteo en X.

"Este es un paso importante para consolidar nuestra presencia internacional, ampliar las oportunidades de comercio e inversión y crear condiciones más predecibles para las exportaciones", dijo Quirno.

Sin embargo, hay muchos interrogantes sobre cómo será esta aplicación hasta que se pronuncie la Corte europea y que, según Bruselas facilitará en lo inmediato una baja de aranceles para automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia Mercosur y otro tanto, a la inversa para la carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur que llega a la UE , con algunas salvaguardas para proteger la producción.

“El efecto a partir del 1 de mayo es que ingresa en vigencia en la reducción arancelaria. Pone en vigencia todas las disposiciones relativas a la reducción arancelaria, los plazos de vigencia, todo lo que está previsto que se reduzca arancelariamente desde el primer día se reduce, y para lo demás empiezan a correr los plazos para la reducción arancelaria de manera provisional y no definitiva”, señaló a Clarín Marcelo Elizondo. La vigencia definitiva, como ya los países del bloque aprobaron el acuerdo y hasta lo ratificaron, dependerá de la consulta en la Corte Europea y que el Parlamento lo apruebe, lo ratifique.

Sin embargo, la propia aplicación automática a partir del 1 de mayo, tampoco es automática, como parece.

El Mercosur debe empezar a reunirse para decidir cómo se repartirán las cuotas para que la baja de aranceles se empiece a sentir realmente recordó Gabriel Fuks, legislador del Parlasur, por el peronismo, y quien recordó que desde la oposición, varios dirigentes y legisladores -entre ellos Guillermo Michel, por Entre Ríos, y Agustín Rossi, por Santa Fe- aprobaron el acuerdo pero buscan un mecanismo de supervisión.

“Todavía hay un proceso de distribución de cuotas al interior del Mercosur que no está conversado siquiera. Y además, el Gobierno y el Estado argentino tienen que dictar normas complementarias para los sectores”, señaló Fuks, remarcando que si bien la administración libertaria es partidaria de abrir indiscriminadamente la economía hay sectores que están reclamando sobre lo pactado. El vitivinícola es uno.

Para los especialistas es evidente que la aplicación inmediata, no se realizará nunca antes de mitad de año, porque hay que hacer las adaptaciones y el Mercosur tiene que hacer su reparto de cuotas. Sin embargo, esos especialistas, y también opositores como Fuks consideran que muchas empresas, pymes, que ya exportan a Europa, están haciendo su proceso de adaptación. “Es decir, todos los que importaban, exportaban a Europa desde o hacia Argentina, ya empezaron a hacer un proceso de adaptación al pacto verde, a las exigencias. La mayoría son empresas medianas y en algunos rubros puntuales. Van a ser favorecidas como también lo será la economía argentina con un potencial de mayor inversión..

Por si ello fuera poco, el acuerdo tiene dos pilares, el comercial y el acuerdo político. El acuerdo que empieza a regir provisionalmente es el acuerdo comericial. El político es el acuerdo que incluye cooperación, y que, a diferencia del comercial, que lo aprueba el Parlamento Europeo cuando termine el proceso de la del Tribunal Europeo, tiene que discutir asuntos muy difíciles también para que estén las dos partes. Por ejemplo, el sector de la cooperación a las áreas locales que puedan ser golpeadas.

“Ese acuerdo lo tienen que aprobar los veintisiete parlamentos, es la columna política, la llaman política, pero más de cooperación. Ahí hay otro tema, que no es, digamos, que hace falta, pero el Mercosur tiene que presionar ahora para que ese acuerdo también se ponga en marcha, aunque tarde el tiempo. Es otro de las debates pendientes,” recordó Fuks quien a su vez está metido en otro en otra discusión en ciernes: si se va a rediscutir o no el levantamiento de la suspensión de Venezuela como miembro pleno. Esta suspensión rige desde 2017, luego de que entrara de prepo al bloque con ayuda de Cristina Kirchner y el tándem Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil.

Venezuela fue miembro pleno del bloque sin cumplir los pasos técnicos como si los cumplió Bolivia , y fue suspendida en 2017 por incumplimiento de la cláusula democrática del bloque.

La situación aún sólo surgió como tema de debate, pero no se debate.

Fuente: Clarín