“Recién me levantaba”: el relato de la mamá del nene que fue salvado por un policía en las vías del tren

Paola, la mamá del nene de 3 años que fue rescatado por un policía segundos antes de que pasara un tren en Córdoba , contó cómo vivió el dramático momento.

“ Yo recién me levantaba. Fui a la casa de mi mamá y puse la pava. Cuando escucho la bocina del tren, salgo. Sale mi hermano y en ese momento el policía lo alcanza a manotear y se tira para un costado”, relató.

El menor había quedado sobre las vías, sin reaccionar, mientras la formación se acercaba. En ese contexto, el cabo Pablo Luna logró intervenir a tiempo y lo retiró justo antes del paso del tren.

La mujer describió el desconcierto posterior al rescate: “El policía vino para acá y me metí con él para adentro, pero no sabía cómo reaccionar con el policía que me lo había salvado ”.

También recordó el momento en que volvió a tener a su hijo en brazos: “Cuando me da el nene, él no sabía qué decir, no entiende. Le doy muchas gracias al policía ”.

“El nene es único hijo”, agregó en diálogo con Telefe Córdoba , todavía conmocionada. Paola remarcó además la gravedad de la situación: “Estaban entre la vida y la muerte los dos, no solamente mi hijo” .

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 de este lunes en una zona donde el tren atraviesa el barrio y donde los efectivos realizan tareas de custodia para prevenir vandalismo y situaciones de riesgo.

“Es una custodia que se le hace al tren, en los costados de las vías, para que no tiren escombros o intenten frenar la formación”, explicó el policía Luna sobre el operativo que realizaba al momento del hecho.

El cabo escuchó bocinazos insistentes y advirtió que algo no estaba bien. Al girar, vio al nene sobre las vías, completamente paralizado: “Cuando escuché los bocinazos, me di cuenta de que el nene estaba en las vías”.

Después del rescate, pudo encontrarse con la madre del nene, quien le agradeció profundamente. “Me felicitó y me agradeció mucho” , contó en Mediodía Noticias (eltrece).

Fuente: TN