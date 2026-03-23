Fin del reinado del alargador: la tecnología que lo reemplaza por tener 5 puertos USB y cargar 7 dispositivos

En la mayoría de las casas argentinas, la escena se repite: cargadores, celulares, tablets y auriculares desparramados por todos los ambientes, enchufes al límite y una maraña de cables que arruina cualquier intento de orden. Pero una tendencia pisa fuerte y promete cambiarlo todo: la estación de carga múltiple .

Este accesorio, que ya es furor en las tiendas de tecnología y decoración, permite cargar varios dispositivos a la vez y, al mismo tiempo, ponerle fin al desorden visual . No se trata solo de sumar enchufes: es una solución que organiza la rutina y hasta mejora la estética de tu casa.

Durante años, la tecnología doméstica se repartió por toda la casa: un cargador en la cocina, otro en el living, alguno perdido detrás del sillón. Pero cada vez más especialistas en organización recomiendan concentrar todo en un solo punto .

La clave está en elegir una estación de carga compacta, con puertos USB-C, carga rápida y diseño pensado para quedar a la vista. Los modelos más modernos incluso suman terminaciones que imitan la madera o colores neutros, para integrarse sin problemas a cualquier ambiente.

Así, la vieja regleta que se escondía como se podía ahora se transforma en una base de carga que se luce en la mesa de luz, el escritorio o la cocina . El resultado: menos cables a la vista, más orden real y una sensación de calma que se nota apenas entrás a tu casa.

Los modelos más buscados hoy combinan funcionalidad con diseño. Un ejemplo es la estación de carga de bambú, que además de ser práctica suma un toque decorativo.

Entre sus principales características se destacan:

Además, este tipo de dispositivos permite centralizar todo en un solo lugar, al evitar tener cargadores distribuidos por toda la casa.

No hace falta hacer reformas ni gastar una fortuna. En el dormitorio, una estación compacta sobre la mesa de luz alcanza para cargar el celular, el reloj y los auriculares. En el living, podés esconderla en un revistero, una caja pasacables o un mueble bajo. Y en la cocina, los expertos sugieren destinar un rincón especial para que los dispositivos no invadan la mesada principal.

Algunos consejos para integrarla mejor:

Lo importante es elegir un modelo sobrio, con pocos cables visibles y espacio suficiente para lo que usás todos los días.

Antes de elegir una estación de carga, hay algunos aspectos clave a considerar para asegurarte una buena experiencia.

En el caso de productos importados, además, es habitual que el precio ya incluya envío e impuestos, y que se requiera información como el CUIL para completar la compra de forma legal.

Fuente: TN