Milei se reunió en Olivos con el ministro Mahiques para definir nuevas modificaciones en el Código Penal

El presidente Javier Milei se reunió anoche durante dos horas en la quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para ajustar algunas modificaciones en el proyecto de nuevo Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , también participó de la reunión, dijeron fuentes oficiales a LA NACION .

El nuevo Código Penal, con el anuncio de un importante aumento en las penas , es una de las iniciativas del Gobierno para retomar el control de la agenda política dominada por las controversias en torno a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y las revelaciones en torno a la causa $LIBRA .

En la reunión de Olivos, Mahiques le presentó al Presidente por primera vez y en detalle los cambios que propone al nuevo Código Penal.

En particular se debatieron artículos que estaban en duda en el entorno del Presidente, como la conveniencia de mantener el delito de femicidio como una de las agravantes del homicidio y el aborto.

De acuerdo a las fuentes consultadas, se concluyó que luego del debate que se dio en la sociedad para aprobar la ley de aborto no punible, no era conveniente volver a agitar ese tema que iba a volver a dividir a la opinión pública con el riesgo de empantanar el nuevo Código en el Congreso.

Por eso, y a pesar de que Milei tiene una mirada opuesta al aborto no punible, la norma quedó redactada como hasta ahora -sin pena- y alineada a la nueva ley.

En cuanto al femicidio, dijeron fuentes oficiales, sí hubo cambios y se dejó de lado la redacción que agravaba el delito de homicidio cuando era contra una mujer, para pensar en agravar el delito cuando está motivado en el género de la víctima .

De este modo se satisfacían los deseos de Milei, que prometió derogar el femicidio , y se amplía el agravante a los crímenes cuando están motivados por el género de la víctima, ya sea hombre, mujer o trans.

Otra de las modificaciones que se conversaron en Olivos tiene que ver con el ordenamiento de los artículos del Código Penal, pues hasta ahora tiene 912 artículos y van a quedar en 500 aproximadamente .

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos…

No es que desaparezcan delitos, sino que se organizan de otra manera, no como nuevos artículos sino como incisos de los anteriores. En el nuevo Código Penal se mantienen los agravamientos de las penas y los nuevos delitos , como los ataques de motochorros, el agravamiento de penas contra funcionarios o los ciberdelitos.

El objeto de la reunión en Olivos fue “hacer que el Código Penal respete los principios liberales”, dijo una fuente oficial.

El nuevo texto busca unificar toda la legislación penal en un solo cuerpo normativo y prevé aumento de penas mínimas y máximas . Según la gravedad, aumentan los delitos con cumplimiento efectivo de prisión y se restringen excarcelaciones y libertades anticipadas.

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La iniciativa amplía el universo de delitos que no prescriben y tipifica nuevos delitos tecnológicos. Una comisión de juristas trabajó en este texto, con la coordinación de Mariano Borinsky , numerosos jueces y abogados. Luego hubo modificaciones que introdujeron Mariano Cúneo Libarona , el anterior ministro de Justicia, Patricia Bullrich y ahora Mahiques.

Fuente: La Nación